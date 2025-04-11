Beijing 2027'ye Kadar 5G’de Lider Olmayı Hedefliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Beijing 2027'ye Kadar 5G’de Lider Olmayı Hedefliyor

Beijing 2027\'ye Kadar 5G’de Lider Olmayı Hedefliyor

Çin'in başkenti Beijing, 2027'ye kadar kapsamlı 5G entegrasyonu ve yüksek benimseme oranı planlıyor.

11.04.2025 13:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BEİJİNG, 11 Nisan (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing, 2027 yılı sonuna kadar büyük ölçekli 5G uygulamasına ve sektörler arası kapsamlı 5G entegrasyonuna geçiş yaparak 5G benimseme oranında ülke çapında öncü konumuna gelmeyi planlıyor.

Beijing Belediyesi Ekonomi ve Bilgi Teknolojileri Bürosu ile Beijing İletişim İdaresi tarafından ortaklaşa yayımlanan üç yıllık eylem planında 2027 yılına kadar bireysel kullanıcılar arasındaki 5G kullanımında yüzde 100'e ulaşılması, 5G ağları üzerinden gerçekleştirilen trafiğin yüzde 75'in üzerine çıkarılması ve belirlenen büyüklüğün üzerindeki sanayi işletmeleri arasında 5G benimsenme oranının yüzde 45'e çıkarılması gibi hedefler yer alıyor.

Buna göre altyapı iyileştirmeleriyle her 10.000 kişiye 70 adet 5G ve Gelişmiş 5G (5G-A) baz istasyonu düşmesi sağlanırken, Beşinci Çevre Yolu içinde kesintisiz 5G kapsama alanı sağlanacak ve kilit öneme sahip bölgelerde 5G-A hizmeti sunacak 35.000'den fazla yeni veya yenilenmiş 5G-A baz istasyonu kurulacak.

Kentte 5G destekli akıllı robotlar, mobil terminaller ve bulut tabanlı ekipmanlar için bir ekosistem kurulup yeni kullanım senaryoları geliştirilecek. Bunun yanı sıra genişletilmiş gerçeklik mimarileri, gözlük gerektirmeyen üç boyutlu D teknoloji, akıllı giyilebilir cihazlar ve ev çözümleri gibi 5G entegreli inovasyonlar da hayata geçirilecek.

Büyük ölçekli 5G uygulamasının, endüstriyel internet, insansı robotlar, akıllı elektrik şebekeleri, alçak irtifa sistemleri, sağlık hizmetleri ve dijital eğitim alanlarında Beijing'e güç vermesi bekleniyor. Bu gelişme aynı zamanda otonom sürüş yeteneklerini artırıp 400 adet "5G tabanlı akıllı hastanenin" inşasını da destekleyecek.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: Xinhua

Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beijing 2027'ye Kadar 5G’de Lider Olmayı Hedefliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kongo’da tekne faciası: En az 50 kişi öldü Kongo'da tekne faciası: En az 50 kişi öldü
“Her şey çok güzel olacak“ sloganının mimarı Berkay Gezgin hakkında tahliye kararı "Her şey çok güzel olacak" sloganının mimarı Berkay Gezgin hakkında tahliye kararı
Bülent Şakrak, Yeni Aşkı Ayakkabı Tasarımcısı Duygu Arabacıoğlu ile Gündemde Bülent Şakrak, Yeni Aşkı Ayakkabı Tasarımcısı Duygu Arabacıoğlu ile Gündemde
“Küfür“ kavgası dehşetle bitti, 14 yaşındaki çocuk akranını bıçakladı "Küfür" kavgası dehşetle bitti, 14 yaşındaki çocuk akranını bıçakladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşen DEM Parti’den yazılı açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen DEM Parti'den yazılı açıklama
Galatasaray’da 3 yıldız, Samsunspor kadrosundan çıkarıldı Galatasaray'da 3 yıldız, Samsunspor kadrosundan çıkarıldı
Özel harekat polisi beylik tabancasıyla intihar etti Özel harekat polisi beylik tabancasıyla intihar etti
TFF’den Güney Güvenç’e ödül TFF'den Güney Güvenç'e ödül
24 gün sonra yeni liste Bakanlık tek tek ifşa etti, bu markalardan uzak durun 24 gün sonra yeni liste! Bakanlık tek tek ifşa etti, bu markalardan uzak durun
Şiddet uygulayan kocasını öldüren Mervenur için ’haksız tahrik’ indirim talebi Şiddet uygulayan kocasını öldüren Mervenur için 'haksız tahrik' indirim talebi
Eğlence mekanında uyuyakalan kişinin kartından 370 bin lira çekildi Eğlence mekanında uyuyakalan kişinin kartından 370 bin lira çekildi

13:58 Cevdet Yılmaz’ın katıldığı törende duaya el kaldırmadı Cevdet Yılmaz'ın katıldığı törende duaya el kaldırmadı
13:46 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Diplomasi Forumu’nda çağrıda bulundu: İsrail, Gazze’de barış ilan etmeli Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Diplomasi Forumu'nda çağrıda bulundu: İsrail, Gazze'de barış ilan etmeli
13:06 Aliyev’in sözleri sonrası kafalardaki soru işareti: Azerbaycan-İsrail dostluğu nereden geliyor Aliyev'in sözleri sonrası kafalardaki soru işareti: Azerbaycan-İsrail dostluğu nereden geliyor?
13:02 İmamoğlu’ndan 20 gün sonra ilk kare İmamoğlu'ndan 20 gün sonra ilk kare
12:24 İstanbul İkitelli’de kimya deposunda yangın Patlamalar yaşandı İstanbul İkitelli'de kimya deposunda yangın! Patlamalar yaşandı
20:20 Tanal yapay zekaya tweet yazdırmak istedi, yaptığı yanlışla herkesi güldürdü Tanal yapay zekaya tweet yazdırmak istedi, yaptığı yanlışla herkesi güldürdü
20:18 Tahliye edilen Berkay Gezgin’den ilk açıklama: Her şey çok güzel olacak Tahliye edilen Berkay Gezgin'den ilk açıklama: Her şey çok güzel olacak
19:47 Karasu Limanı’nda park kavgasında kan aktı 1 kişi hayatını kaybetti Karasu Limanı'nda park kavgasında kan aktı! 1 kişi hayatını kaybetti
19:18 ABD Başkanı Trump, Türkiye’ye geliyor ABD Başkanı Trump, Türkiye'ye geliyor
18:52 Endonezya Başbakanı Subiant: KAAN milli muharip uçak projesinde yer almak istiyoruz Endonezya Başbakanı Subiant: KAAN milli muharip uçak projesinde yer almak istiyoruz
18:44 Özel’in çağrısı pek işe yaramamış Boykot günü rekor kırıldı Özel'in çağrısı pek işe yaramamış! Boykot günü rekor kırıldı
18:40 Siirt’te dün gömülen kişinin mezarı ses geldiği iddiası üzerine açıldı Siirt'te dün gömülen kişinin mezarı ses geldiği iddiası üzerine açıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2025 14:35:39. #7.11#
SON DAKİKA: Beijing 2027'ye Kadar 5G’de Lider Olmayı Hedefliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement