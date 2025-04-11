Beijing 2027\'ye Kadar 5G’de Lider Olmayı Hedefliyor

BEİJİNG, 11 Nisan (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing, 2027 yılı sonuna kadar büyük ölçekli 5G uygulamasına ve sektörler arası kapsamlı 5G entegrasyonuna geçiş yaparak 5G benimseme oranında ülke çapında öncü konumuna gelmeyi planlıyor.

Beijing Belediyesi Ekonomi ve Bilgi Teknolojileri Bürosu ile Beijing İletişim İdaresi tarafından ortaklaşa yayımlanan üç yıllık eylem planında 2027 yılına kadar bireysel kullanıcılar arasındaki 5G kullanımında yüzde 100'e ulaşılması, 5G ağları üzerinden gerçekleştirilen trafiğin yüzde 75'in üzerine çıkarılması ve belirlenen büyüklüğün üzerindeki sanayi işletmeleri arasında 5G benimsenme oranının yüzde 45'e çıkarılması gibi hedefler yer alıyor.

Buna göre altyapı iyileştirmeleriyle her 10.000 kişiye 70 adet 5G ve Gelişmiş 5G (5G-A) baz istasyonu düşmesi sağlanırken, Beşinci Çevre Yolu içinde kesintisiz 5G kapsama alanı sağlanacak ve kilit öneme sahip bölgelerde 5G-A hizmeti sunacak 35.000'den fazla yeni veya yenilenmiş 5G-A baz istasyonu kurulacak.

Kentte 5G destekli akıllı robotlar, mobil terminaller ve bulut tabanlı ekipmanlar için bir ekosistem kurulup yeni kullanım senaryoları geliştirilecek. Bunun yanı sıra genişletilmiş gerçeklik mimarileri, gözlük gerektirmeyen üç boyutlu D teknoloji, akıllı giyilebilir cihazlar ve ev çözümleri gibi 5G entegreli inovasyonlar da hayata geçirilecek.

Büyük ölçekli 5G uygulamasının, endüstriyel internet, insansı robotlar, akıllı elektrik şebekeleri, alçak irtifa sistemleri, sağlık hizmetleri ve dijital eğitim alanlarında Beijing'e güç vermesi bekleniyor. Bu gelişme aynı zamanda otonom sürüş yeteneklerini artırıp 400 adet "5G tabanlı akıllı hastanenin" inşasını da destekleyecek.