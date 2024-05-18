Beijing\'de 5G-A Sinyaliyle İnternet Hızı 5 Kat Arttı

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BEİJİNG, 18 Mayıs (Xinhua) -- Beijing'in üçüncü batı ring bölgesi yakınlarında bulunan bazı China Mobile operatörü kullanıcıları, Cuma günü cep telefonlarındaki "5G" sinyalinin "5G-A" sinyaline dönüştüğünü fark etti. Bu kullanıcıların internete erişimleri, 5 katın üzerinde hızlanmış oldu.

Bölgede hız ölçümü yapan China Mobile personeli, 5G-A indirme hızının saniyede 2 gigabiti (Gbps) aştığını belirledi. Buna göre 5 GB boyutundaki bir film, 20 saniyeden kısa süre içerisinde indirilebiliyor.

"Basitleştirecek olursak 5G-A, 5G'nin geliştirilmiş bir sürümü ve 5G'den 6G'ye geçişi temsil ediyor" diyen China Mobile Beijing şubesi personeli Zhu Shijun, 5G-A ağının, Beijing Chang'an Bulvarı, Finans Sokağı, Beijing Başkent Uluslararası Havalimanı ve Beijing Olimpiyat Parkı'nın orta kesimlerinin de aralarında bulunduğu 18 bölgeyi başarılı bir şekilde kapsayacağını belirtti.

Beijing İletişim İdaresi'nin verilerine göre Nisan sonu itibarıyla Beijing'de toplam 114.500 5G baz istasyonu inşa edilmiş durumda. 10.000 kişiye 52 5G baz istasyonunun düştüğü kent, ülkede kişi başına düşen baz istasyonu sıralamasında başı çekiyor.

Beijing İletişim İdaresi Müdürü Su Shaolin, 3 yıl içerisinde 20.000'den fazla 5G-A baz istasyonu inşa edileceğini söyledi.