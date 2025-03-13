Beijing\'de Yapay Zeka Eğitimi Başlıyor

BEİJİNG, 13 Mart (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'deki ilk ve ortaokullarda geleceğe dönük ve yenilikçi yetenekler yetiştirmek amacıyla öğrencilere yapay zeka dersleri verilecek.

Beijing Belediyesi Eğitim Komisyonu'nun resmi internet sitesinde kısa süre önce yayımlanan çalışma planına göre önümüzdeki güz döneminden itibaren kent genelindeki okullarda her akademik yıl en az sekiz saat yapay zeka eğitimi verilecek. Bu dersler, bağımsız olarak sunulabileceği gibi, bilişim teknolojileri gibi diğer derslerle entegre şekilde de işlenebilecek.

Plana göre bu derslerde eğitim seviyesine göre farklı öğretim yöntemleri kullanılacak. İlkokullarda öğrencilere yapay zeka kavramlarını tanıtmak amacıyla deneyimsel dersler verilirken, ortaokullarda öğrencilerin yapay zekayı öğrenme süreçlerinde ve günlük yaşamlarında kullanabilmelerini sağlayacak bilişsel derslere odaklanılacak. Liselerde ise yapay zeka uygulamaları ve projeler geliştirme becerilerini artırmaya yönelik tatbiki dersler verilecek.