Beijing-Vladivostok Uçuşları Başladı

VLADİVOSTOK, 1 Nisan (Xinhua) -- Yeni başlatılan Beijing- Vladivostok güzergahında ilk uçuşu gerçekleştirip Rusya'nın Vladivostok kentindeki Vladivostok Uluslararası Havalimanı'nda iniş yaptıktan sonra su takı ile selamlanan Air China uçağı, 31 Mart 2025.
Beijing-Vladivostok rotasındaki yeni gidiş-dönüş uçuş hizmetini resmen başlatan Air China, yeni rotanın ilk uçuşu Vladivostok Uluslararası Havalimanı'na gerçekleştirdi. (Fotoğraf: Guo Feizhou/Xinhua)
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