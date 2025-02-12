Belarus'ta 3 Tutuklu Serbest Bırakıldı

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ABD Rehine İşleri Özel Temsilcisi Adam Boehler, Belarus'ta tutuklu bulunan 1'i Amerikalı 3 kişinin serbest bırakıldığını söyledi.

Boehler, Beyaz Saray bahçesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Belarus'ta üç tutukluyu serbest bıraktık." dedi.

Serbest bırakılan kişilerin adlarını vermeyen Boehler, ABD vatandaşının adının açıklanmasını istemediğini belirtti ve "Söz verdiğimiz şeyi yapıyoruz." diye konuştu.

Öte yandan, ABD medyasına göre diğer iki tutukludan birinin Andrei Kuznechyk adında Radio Liberty/ Radyo Free Europe için çalışan bir gazeteci, diğerinin ise siyasi tutuklu Alena Maushuk olduğu ileri sürüldü.

Konuyla ilgili CNN'e konuşan ABD'nin Litvanya Büyükelçisi Kara McDonald, 3 kişinin de serbest bırakıldıktan sonra bir Baltık ülkesine transfer edildiğini söyledi.

Beyaz Saray, dün Rusya'nın 2021 yılından bu yana tutuklu bulunan ABD vatandaşı Marc Fogel'i "iyi niyet göstergesi" olarak serbest bıraktığını açıklamıştı.