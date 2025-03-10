Belarus'ta Yeni Başbakan Atandı

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, başbakanlık görevine Aleksandr Turçin'i atadı.

Belta haber ajansına göre, Lukaşenko, Roman Golovçenko'yu başbakanlık görevinden alarak yerine Turçin'i getirdi. Atamayla ilgili Belarus Parlamentosu'ndaki onay sürecinin tamamlandığı bildirildi.

Eski Başbakan Golovçenko, Belarus Merkez Bankası Başkanı oldu.

Belarus'un yeni Başbakanı Aleksandr Turçin, 2018-2019 yıllarında başbakan yardımcılığı görevinde bulunmuştu.

Belarus'ta, 26 Ocak'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini, Lukaşenko yüzde 86,82 oy alarak kazanmıştı.