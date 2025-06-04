Belarus'un Gıda Güvenliği Rolü Vurgulandı

MİNSK, 4 Haziran (Xinhua) -- Shanghai İşbirliği Örgütü Genel Sekreter Yardımcısı Janesh Kane, Belarus'un küresel gıda güvenliğinin sağlanmasında önemli bir rol oynadığını söyledi.

Kane, salı günü Belarus'un başkenti Minsk'te düzenlenen 2025 Belagro Fuarı'nın açılış töreninde yaptığı konuşmada gıda güvenliği sorununun giderek daha ön plana çıkmasına neden olan iklim değişikliği gibi gelecekteki ortaya çıkabilecek gıda güvenliği sorunlarına karşı hazırlık yapılması gerektiğini belirtti.

Kane, Shanghai İşbirliği Örgütü üye devletlerinin dünyanın en büyük tarım ürünleri üreticileri ve tüketicileri arasında yer aldığını vurguladı.

Kane, Belagro Fuarı'nı gıda güvenliği konularını tartışmaya ve ülkeler arasında deneyim alışverişinde bulunmaya yönelik bir platform olarak nitelendirdi.

Belagro Fuarı, modern tarım teknolojileri, yeni tarım makineleri ve tarım ürünü yetiştirme, hayvancılık, balıkçılık ve gıda işleme endüstrisindeki gelişmelerin sergilendiği en büyük platform olarak öne çıkıyor.

Fuarda, AgroSCO amblemi altında katılım sergileyen Shanghai İşbirliği Örgütü ülkelerinin tarımsal potansiyelinin tanıtılmasına da özel önem veriliyor.