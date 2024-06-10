Belçika Başbakanı Alexander de Croo, Kral Phippe'nin istifasını kabul ettiğini duyurdu - Son Dakika
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Belçika Başbakanı Alexander de Croo, Kral Phippe'nin istifasını kabul ettiğini duyurdu

Belçika Başbakanı Alexander de Croo, Kral Phippe\'nin istifasını kabul ettiğini duyurdu

Belçika Başbakanı Alexander de Croo, Kral Phippe'nin istifasını kabul ettiğini duyurarak, seçim sonuçlarının bir hayal kırıklığı olduğunu ve bunun sorumluluğunu üstlendiğini belirtti. De Croo, mevcut hükümetin güncel işlerle ilgileneceğini ve aynı zamanda yeni hükümet için geçiş sürecini yöneteceğini açıkladı. Belçika'da her seçim sonrası mevcut başbakanın istifasını sunması geleneksel bir uygulama olsa da de Croo'nun partisinin seçim hezimeti bu durumu daha dramatik hale getirdi. Belçika'da yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle hemen her seçim sonrası siyasi krizler yaşanmaktadır ve ülke daha önce uzun süreler hükümetsiz kalmıştır.

10.06.2024 14:25
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Belçika Başbakanı Alexander de Croo, Kral Phippe'nin istifasını kabul ettiğini duyurarak, "Seçim sonuçları bir hayal kırıklığıdır ve bunun sorumluluğunu üstleniyorum." ifadesini kullandı.

De Croo, X hesabından Belçika Kralı Phippe'yi ziyaretine ilişkin fotoğrafla birlikte "Kral, istifamı kabul etti." mesajını paylaştı.

Mevcut hükümetin güncel işlerle ilgilenmeye devam edeceğini, diğer yandan da yeni hükümet için geçiş sürecini yöneteceğini belirten de Croo, "Seçim sonuçları bir hayal kırıklığıdır ve bunun sorumluluğunu üstleniyorum." değerlendirmesini yaptı.

De Croo'nun partisi Flaman liberal Open Vld, dün düzenlenen Belçika genel seçimlerinde hezimete uğramıştı.

9. sırada gelen Open Vld, oy kaybı yaşayarak seçmenlerin yalnızca yüzde 5,4'ünün desteğini alabilmişti.

Başbakan, dün geceki seçim sonrası açıklamasında gözyaşlarını tutamamış, 10 Haziran sabahı istifasını sunacağını duyurmuştu.

Belçika'da geleneksel olarak her seçim sonrası mevcut başbakan, Kral'a istifasını sunuyor ancak de Croo'nun seçim hezimeti bunu daha dramatik hale getirmişti.

Zorlu süreç başlıyor

Belçika'da federe bölgelerin arasında yaşanan anlaşmazlıklar, hemen her seçim sonrasında siyasi krizlere neden oluyor.

Ülke, 1979 seçimlerinin ardından 107 gün, 1988'de 148 gün, 2007'de 194 gün ve 2019 seçimleri sonrası 653 gün hükümetsiz kalarak bu konuda rekor kırmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Belçika Başbakanı Alexander de Croo, Kral Phippe'nin istifasını kabul ettiğini duyurdu - Son Dakika

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