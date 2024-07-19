Belçika'da Microsoft kaynaklı yazılım sorunu ulaşım ve hizmet sektörlerini etkiledi

Güncel

Microsoft'a siber güvenlik hizmeti veren CrowdStrike'tan kaynaklanan küresel yazılım sorunu, Belçika'da ulaşımın ardından sağlık, kamu ve posta hizmetleri ile bankacılık faaliyetlerine de yayıldı.

Yerel basındaki haberlere göre, Belçika Siber Güvenlik Merkezi Yetkilisi Miguel de Bruycker, küresel yazılım sorununun ülkedeki etkisinin sınırlı olduğunu bildirse de kamu ve posta hizmetleriyle bankacılık faaliyetlerinde aksaklıklar yaşandığını ifade etti.

Bruycker, posta hizmeti sunan Bpost şirketi ve ismi açıklanmayan bazı bankaların kesintiden etkilendiğini bildirdi.

Vatandaşlar, Anvers Belediyesine bazı hizmetler için telefon üzerinden ulaşmakta zorluk yaşarken, belediyeye ait ihbar hattı da kapandı.

Federal Halk Sağlığı Servisi Sözcüsü Annelies Wynant, 2 hastanede sistem kesintileri yaşandığını ve acil tedaviye ihtiyaç duyan yeni hastaların diğer hastanelere nakledilmesine karar verildiğini aktardı.

Ulusal Kriz Merkezi Sözcüsü Yves Stevens, küresel çaptaki kesintinin Belçika'daki potansiyel etkisinin değerlendirilmeye devam ettiğini ve şimdiye kadar güvenlik sektörlerinde, ulaşım ve enerji santralleri gibi kritik altyapıda önemli bir sorun olduğunun tespit edilmediğini kaydetti.

Ülkenin önde gelen gazeteleri de Morgen ve Het Laatste Nieuws'ün sahibi DPG Media şirketinin sözcüsü Paulien Dewyngaert, ofislerde kullanılan dizüstü bilgisayarların kesintiden etkilendiğini belirterek, haberlerin yayımlanmasında ufak gecikmeler yaşanabileceğini ifade etti.

Dewyngaert, kesinti nedeniyle radyo istasyonlarındaki canlı yayın programlarının yapılamadığını, bunun yerine müzik yayını yapıldığını söyledi.

Ulaşım da olumsuz etkilenmişti

Sabah saatlerinde başlayan küresel yazılım sorunu, Belçika'da ilk olarak özellikle havacılık ve demir yollarında sorunlara neden olmuştu.

Belçika Demiryolları (SNCB), yaşanan çeşitli teknik sorunlar nedeniyle çevrim içi bilet işlemi yapamadığını, şirketin satış ve iletişim kanalların çalışmadığını duyurmuştu.

Brüksel Havalimanı Sözcüsü Ihsane Chioua Lekhli, Microsoft'u etkileyen küresel kesintinin Brüksel Havalimanı'nı da olumsuz etkilediğini belirterek, bekleme sürelerinin uzayabileceğini aktarmıştı.

Belçika'daki Charleroi Havaalanı'nda da sistem kesintileri nedeniyle bekleme süreleri uzarken, kuyruklar oluşmuştu.

Belçika'nın bayrak taşıyıcı firması Brüksel Havayolları da internet sitesini veya uygulamasını kullananların, profillerini yüklerken veya rezervasyonlarını yaparken teknik sorunlarla karşılaşabilecekleri uyarısında bulunmuştu.