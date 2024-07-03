Belçika'da ücretli işte çalışan sığınmacılara kabul merkezinde ücret ödeme zorunluluğu

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Belçika'da ücretli işte çalışan sığınmacılar, kabul merkezlerinde kalmaya devam ettikleri takdirde ücret ödemeleri gerekecek.

Belçika'nın resmi ajansı Belga'nın Göç ve İlticadan Sorumlu Devlet Bakanı Nicole de Moor'un ofisine dayandırdığı habere göre, ülkede ücretli işte çalışan sığınmacılara, kabul merkezlerinde kalmaya devam etmeleri halinde ücret ödeme zorunluluğu getirildi.

Sığınmacıların kabul merkezlerine ödeyeceği tutar ise aylık gelirlerine göre belirlenecek.

Ayda net 900 avro kazanan bir sığınmacının kabul merkezine yaklaşık 220 avro, 1500 avrodan fazla kazananın ise maaşının yüzde 50'si kadar ücret ödemesi gerekecek.

Ücretli işte çalışan sığınmacılar gelirini kabul merkezine bildirmemesi halinde, daha fazla konaklama ücreti ödeme riskiyle karşı karşıya kalacak.

Sığınmacının ödeme yapmayı reddetmesi durumunda ise kabul merkezi, alınan hizmetleri sınırlayabilecek veya kişiyi tahliye edebilecek.

Belçika'da yaklaşık 10 bin sığınmacının ücretli işte çalıştığı tahmin ediliyor.

1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe giren karar, 2011'de Kraliyet kararnamesi ile belirlenmiş ancak siyasi ve hukuki engellerle karşılaşılmıştı.