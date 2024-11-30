Belediye Başkanından Kreş Açma Teşviki Çağrısı - Son Dakika
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Belediye Başkanından Kreş Açma Teşviki Çağrısı

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Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, kreşlerin siyasi tartışmalara alet edilmemesi gerektiğini belirterek, belediyelerin daha fazla kreş açmasının teşvik edilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, kayyum uygulamaları ve belediye bütçe kesintileri ile ilgili görüşlerini paylaştı.

30.11.2024 12:21  Güncelleme: 12:34
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Haber: İleyda ÖZMEN Kamera: Berkin GÜLSOY

(ANKARA) - Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras,belediye kreşlerine yönelik başlayan tartışmaya ilişkin olarak, "Belediyelerin daha fazla kreş açması için teşvik edilmesi lazım çünkü halkın buna ihtiyacı var. Kreşlerin siyasete bu şekilde konu edilmesi doğru bir şey değil. Okul öncesinde hem kadın istihdamına hem aile bütçesine hem çocuklarımızın gelişmesine destek olan bir yapı var, bunu siyasete alet etmek, kapatılmasını istemek haksızlıktır" ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında parti genel merkezindeki belediye başkanları toplantısı başladı. Toplantı öncesi ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulunan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, şunları kaydetti:

"Bütün belediye başkanlarımızın buraya geldiği bir toplantı düzenlendi. Kayyum, SGK vergi borçları, kreşlerle ilgili son yaşanan gelişmeler gibi konular üzerinde duracağız. Kayyum uygulamasının aslında 2016 öncesine dönmesini hepimiz istiyoruz. Çünkü 2016 yılında yapılan bir kararnameyle değişiklikle bu girmişti mevzuata. Daha önceden bir belediye başkanı görevden alındığında meclis üyeleri arasından bir seçim yapılıyordu. Aynı uygulamanın devam etmesi gerekir. Ama şu da var, bir defa kayyumu atarken, belediye başkanını görevden alırken neye dayandığınız da çok çok önemli bu konuda. Daha 7 ay önce seçilebilir niteliği kanıtlanmış Yüksek Seçim Kurulu tarafından seçilme yeterliliği kabul edilmiş olan belediye başkanlarının 7 ay içerisinde birden bire bu şekilde suçlanarak görevden alınması hayatın olağan akışına aykırı. Bunun hukuki veya yargısal süreçlerin tamamlanmasıyla uygulanması daha doğru olacaktır diye düşünüyorum. Ama şu anda uygulanan çok sert bir tedbir olarak görünüyor. Halkın seçtiği belediye başkanlarımızı, halkın iradesini aslında temsil eden belediye başkanlarını görevden alıyorsunuz ve milyonlarca insanın verdiği oylar böylece boşa gitmiş oluyor. Bu konuda daha titiz ve bence insan hakları normlarına, uluslararası normlara uygun davranılmalı düşünüyorum.

"Belediye Gelirleri Kanunu güncellenmek durumunda"

SGK vergi borçları konusunda da en son bir kararname ile yüzde 40 civarındaki belediye bütçesinden yapılacak kesintilerin şirketlere de yine uygulanması gerektiği ile ilgili bir kararname çıktı. Aslında bunun da kanun ile düzenlenmesi gerekir ama kararname ile düzenlendi. Burada belediyelerin SGK ve vergi borçlarının neden olduğuna bakmak lazım. Yani belediyenin vergi borcu, SGK borcu, 2020 ile 2024 arasındaki ciddi bir enflasyon farkından kaynaklanıyor. Belediyeler ya borç ödeyecek ya maaş ödeyecek. ya çöp toplayacak ya SGK vergi borcu ödeyecek. Bütün belediyeler borçlu, olmayan yok. Bunun altındaki sebebi aramak lazım. Belediye Gelirleri Kanunu güncellenmek durumunda. Belediyelere ek gelir kaynakları yine belirlenmek durumunda.

"Belediyelerin kreş açması teşvik edilmeli"

Ekonomik şartlara göre piyasadaki kreşler çok yüksek fiyatlarda. O yüzden belediyelerin bu alana girmeleri toplumun dar gelirli kesimlerini rahatlatmış durumda. Belediyeler kreşleri iştirakleri üzerinden açıyorlar ama Aile Sosyal Politikalar Bakanlığından ruhsatlandırıyorlar. Kreş, gündüz bakım evi ve çocuk kulüpleridir bunlar. Zaten anaokullarını belediye açamaz işletemez. Belediyelerin daha fazla kreş açması için teşvik edilmesi lazım çünkü halkın buna ihtiyacı var. Kreşlerin siyasete bu şekilde konu edilmesi doğru bir şey değil. Okul öncesinde hem kadın istihdamına hem aile bütçesine hem çocuklarımızın gelişmesine destek olan bir yapı var, bunu siyasete alet etmek, kapatılmasını istemek haksızlıktır."

Belediye Başkanından Kreş Açma Teşviki Çağrısı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Belediye Başkanından Kreş Açma Teşviki Çağrısı - Son Dakika

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