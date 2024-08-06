Işıkhan: Belediyeler SGK borçları için taksit başvurusunda bulunuyor - Son Dakika
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Işıkhan: Belediyeler SGK borçları için taksit başvurusunda bulunuyor

Işıkhan: Belediyeler SGK borçları için taksit başvurusunda bulunuyor

Çalışma ve Sosyal Güvelik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Kabine Toplantısı sonrası basın mensuplarının soruları yanıtladı. Işıkhan, belediyelerin SGK borçları hakkında açıklama yaptı. Işıkhan, belediyelerin borçları için yapılandırma ve taksit seçenekleri için başvuruda bulunduklarını ifade etti.

06.08.2024 12:12
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Kabine Toplantısı ardından açıklamalarda bulundu. Işıkhan, belediyelerin SGK borçlarına ilişkin yapılandırma ve taksit seçenekleri için başvuruda bulunduğunu belirtti.

Işıkhan, belediyelerin SGK borçlarına yönelik soru üzerine, "Ödeme talebinde bulunanlar oldu. O gün Sayın Cumhurbaşkanı'mız, (TBMM) Grup Toplantısı'nda yapmış olduğu açıklamadan sonra biz de gerekli açıklamaları yaptık. Belediyelere yapılandırma, taksit yapma gibi seçenekler doğrultusunda bize başvurular oldu. Sayının gün geçtikçe artacağını düşünüyoruz. Ortalama bir rakam henüz belli değil ama özellikle il müdürlüklerimize belediyelerimizin başvuruları söz konusu" şeklinde konuştu.

Gün geçtikçe daha çok belediyenin özellikle prim borçlarının yapılandırılması için başvuruda bulunacağını aktaran Işıkhan, "Ödeme sürecinde önce bildirimde bulunuyoruz, ondan sonra başvuranlara, 'Birlikte ne yapabiliriz, nasıl taksitlendirebiliriz?' konulu çalışmaları yapıyoruz" dedi.

Bir gazetecinin, Bakanlığın bazı belediyelerin işten çıkarılan işçilerle ilgili müfettiş görevlendirildiğini hatırlatması üzerine Işıkhan, "Rehberlik Teftiş Başkanlığımız aracılığı ile bize gelen her türlü şikayeti değerlendirmekte ve anında müfettiş görevlendirmekteyiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Vedat Işıkhan, Vedat Işıkhan, Belediye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Işıkhan: Belediyeler SGK borçları için taksit başvurusunda bulunuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Alp Uganer: bu borçlar bu belediyelere kimden kaldı acaba? 41 1 Yanıtla
    Kadir Can: Borcun kaç yıllık olduğunu biliyonmu evlat kimden kaldı diyon Mersin bir dönem hariç sürekli CHP'deydi İstanbul 6 senedir CHP'de Ankara'da İzmir bildik bileli chpe SGK pirim borcunu uzun yıllar odiyememezlik yapaman zaten SGK çöker sadece Bld değil şirketlerin çoğu SGK prim borcunu yatirmiyor SGK borclaniyor iyi kimse yatirmasin devlete sonra emekli maaş az bu çark böyle dönüyor SGK hepsini hemen yatır demiyor zaten taksitle ödeyin diyor o işçileri çalıştırıyor san prim borcunu yatiracaksin 0 0

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