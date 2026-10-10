Bengal kaplanı saldırısında şahıs ölünce Yorkshire Wildlife Park kapatıldı - Son Dakika
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Bengal kaplanı saldırısında şahıs ölünce Yorkshire Wildlife Park kapatıldı

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İngiltere'nin Yorkshire bölgesindeki Yorkshire Wildlife Park'ta Bengal kaplanının bölümüne giren şahıs, saldırı sonucu hayatını kaybetti. Hayvanat bahçesi tahliye edildi ve bugün ile yarın kapalı kalacağı duyuruldu; tanıklar personelin kaplana silahla müdahale ettiğini söyledi.

İngiltere'nin Yorkshire bölgesindeki bir hayvanat bahçesinde Bengal kaplanı bölümüne giren şahıs, kaplanın saldırması sonucu hayatını kaybetti.

Batı Yorkshire Polisi'nden yapılan açıklamaya göre Yorkshire Wildlife Park adlı hayvanat bahçesinde bir şahıs yerel saatle 13.35'te (TSİ 15.35) Bengal kaplanının tutulduğu etrafı yüksek tellerle çevrili bölüme girdi.

Kaplanın saldırdığı şahıs ağır yaralanırken saldırı anı ziyaretçilerin kameralarına yansıdı.

Açıklamada olay nedeniyle hayvanat bahçesinin tahliye edildiği ve kaplanın vatandaşlar için risk taşımadığı belirtildi.

Polis yerel saatle 18.10'da (TSİ 20.10) yaptığı açıklamada ise kaplanın saldırdığı şahsın öldüğünü duyurdu.

Yorkshire Wildlife Park, olay nedeniyle hayvanat bahçesinin bugün ve yarın kapalı kalacağını duyurdu.

İngiliz medyasına konuşan görgü tanıkları, hayvanat bahçesi personelinin kaplana silahla müdahale ettiğini söyledi.

Görgü tanıkları, olayın ardından hayvanat bahçesine ambulans helikopterin indiğini ve kaplan bölümünün çevresinin brandalarla kapatıldığını anlattı.

Yorkshire Wildlife Park personelinin kaplana gerçek mermiyle müdahale edip etmediğine ilişkin bilgi paylaşılmazken polis kaplanın kafeste tutulduğunu duyurdu.

Hayvanat bahçesinin 2011'de açılan "Kaplanlar Ülkesi" adlı bölümünde tutulan hayvanlar, doğal ortam konseptli bir alanda serbestçe dolaşıyor.

Kaynak: AA
Hayvanat BahçesiİngiltereHayvanlarGüvenlikOlaylarBengalGüncelYaşamDünyaSon Dakika

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SON DAKİKA: Bengal kaplanı saldırısında şahıs ölünce Yorkshire Wildlife Park kapatıldı - Son Dakika
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