Benin'deki Terör Saldırısında Ölü Sayısı 54'e Yükseldi

Benin'in kuzeyinde 17 Nisan'da düzenlenen terör saldırısında ölenlerin sayısı 54'e çıktı.

Hükümet Sözcüsü Wilfried Leandre Houngbedji, 17 Nisan'da Burkina Faso ve Nijer sınırında yer alan "W Milli Parkı'nda" düzenlenen terör saldırısında yaşamını yitiren askerlerin sayısının 54 olduğunu açıkladı.

Ölü sayısı daha önce 8 olarak açıklanmış, saldırıyı da El Kaide bağlantılı bir terör örgütü grup üstlenmişti.

Benin'de 9 Ocak'ta yine Point Triple'de düzenlenen terör saldırısında 28 asker yaşamını yitirmişti.

Burkina Faso ve Nijer'e komşu olan Benin'in 2016'dan bu yana terör tehdidiyle karşı karşıya olduğu biliniyor.

El Kaide ve DEAŞ'a bağlı terörist gruplar, Gine Körfezi'ne kıyısı olan ülkelere ilerleyerek, deniz erişimine sahip olmak istiyor.