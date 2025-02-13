Berat Kandili İkramları

Güncel

Trabzon'da Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Berat Kandili dolayısıyla vatandaşlara kandil simidi ve salep ikram edildi.

Vakıflar Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce temsil ve idare edilen vakıfların, hayır şartlarının yerine getirilmesi amacıyla Berat Kandili'nde camilerde çeşitli ikramlarda bulunulduğu belirtildi.

Vakıflar Bölge Müdürlüğünce kandil programı kapsamında Ortahisar ilçesindeki İskenderpaşa Camisi'nin önünde 1000 kişilik kandil simidi ve salep ikramında bulunduğu kaydedildi.