Berat Kandili Mesajı

Güncel

Baskil Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kaymakam Türker mesajında, Berat Kandili'ne ulaşmış olmanın mutluluğu içerisinde olduklarını belirtti.

"Berat gecesi, bilerek ya da bilmeden işlediğimiz hata ve günahlardan tövbe edip, Rabbimizin rahmet ve mağfiretine ulaşmak adına açılmış bir fırsat kapısıdır." ifadesini kullanan Türker, şunları kaydetti:

"Bu duygular içerisinde, ülkemizin, İslam aleminin birlik, dirlik ve selametine, insanlığın hidayet, barış ve huzuruna vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ederek tüm hemşehrilerimizin Berat Kandili'ni kutlar, sevgi ve saygılarımı sunarım."