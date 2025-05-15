Berberde Hükümlü Yakalandı

Sakarya'da berbere giden Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektifi, tıraş esnasında aynadan fark ettiği hükümlüyü uzun uğraşlar sonucu yakaladı.

İl Jandarma Komutanlığında görevli bir JASAT dedektifi, akşam saatlerinde berberde tıraş olduğu esnada önündeki aynadan, dükkanın karşısında kaldırımda sohbet edenlerin arasında 9 ayrı suçtan 13 yıl 3 ay hapis cezası bulunan ve yaklaşık 1 yıldır aranan K.G'yi (28) fark etti.

Tıraşının tamamlanmasını beklemeden berber koltuğundan kalkan dedektif, dışarı çıkarak K.G'yi "göz hapsine" aldı ve destek kuvvet istemek için telefonla konuşmaya başladı. Bu esnada dedektiften şüphelenen K.G, koşarak uzaklaşmaya başladı. JASAT personeli, kovaladığı hükümlüyü gözden kaybolmasına fırsat vermeden yakalamayı başardı.

Bu sırada, K.G'nin 5-6 kişilik arkadaş grubu, dedektifi ablukaya alarak hükümlüyü kaçırmaya çalıştı. Bu kişileri de engelleyen personel, bir arkadaşı tarafından motosiklete bindirilerek kaçırılmaya çalışılan K.G'yi tekrar yakaladı. Dedektif, hükümlünün motosikletle tekrar kaçmaya çalışmasını önlemek için anahtarı el çabukluğuyla kontaktan aldı.

Bir taraftan K.G'yi arkadaşlarına ve annesine vermemek için mücadele eden JASAT dedektifi, destek ekibi ve devriye atan polis ekiplerinin de gelmesiyle hükümlüyü gözaltına aldı.

Erenler İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edilen hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderdi.

Öte yandan, JASAT dedektifinin hükümlüyü kovalaması ve motosikletle kaçmaya çalışmasını engellemesi de çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.