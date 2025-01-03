Berisha'ya Adli Kontrol Şartı

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Arnavutluk Yolsuzluk ve Organize Suçlara İlişkin Özel Temyiz Mahkemesi (GJPAKKO), yolsuzluk suçlamaları nedeniyle Aralık 2023'ten Kasım 2024'e kadar ev hapsinde tutulan eski Başbakan Sali Berisha hakkında adli kontrol şartı kararı verdiğini açıkladı.

GJPAKKO, Tiran Yolsuzluk ve Organize Suçlara İlişkin Özel Savcılığının (SPAK) Berisha'ya yeniden ev hapsi cezası verilmesi talebi üzerine bugün toplandı.

Mahkeme, Berisha'ya yeniden ev hapsi verilmesine gerek görülmediğini, eski başbakana adli kontrol şartı getirmekle yetindiğini bildirdi.

GJPAKKO, Berisha hakkında alınan karar için Arnavutluk Yüksek Mahkemesine itiraz yolunun açık olduğunu belirtti.

Eski Başbakan hakkındaki dava

GJKKO, 20 Ekim 2023'te Berisha hakkında yolsuzluk şüphesiyle "adli kontrol şartı" ve "ülkeden çıkış yasağı" kararı almış, ancak Berisha bu karara uymamıştı.

Mahkeme, Berisha'nın damadı Jamarber Malltezi için de yolsuzluk ve kara para aklama suçundan önce gözaltı, ardından ev hapsi kararı vermişti.

SPAK, bu kişiler hakkındaki soruşturmanın amacının, "Partizani" spor ve futbol kulüplerinin saha ve tesislerinin özelleştirilmesi aşamasında üst düzey devlet yetkilileri ve diğer kişiler tarafından gerçekleştirilen eylemlerin araştırılması olduğunu açıklamıştı.

Bunun ardından Berisha hakkındaki "adli kontrol şartı" ve "ülkeden çıkış yasağı" önleminin "gözaltına alınması" önlemine çevrilmesi için dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle Meclise yazı gönderilmiş, talep 21 Aralık'ta Meclis'te onaylanmıştı.

GJKKO ise 30 Aralık'ta Berisha hakkında "ev hapsi" kararı almıştı. Berisha'nın kararı temyize götürme çabaları daha önce sonuçsuz kalmıştı. GJKKO, 27 Kasım 2024'te "ev hapsi kararını kaldırmıştı.

1992-1997 yıllarında Arnavutluk Cumhurbaşkanı olan Berisha, 2005-2013 yıllarında ise Başbakanlık görevinde bulunmuştu.

25 Nisan 2021'de ana muhalefet partisi Arnavutluk Demokratik Partisinden (PD) milletvekili seçilen Berisha, PD'deki iç karışıklıklar nedeniyle Arnavutluk Meclisinde hiçbir grupta yer almayan milletvekili olarak görevini sürdürüyor.