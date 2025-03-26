Berkay Gezgin: Gençler Tutuklanıyor!

(İSTANBUL) - Saraçhane'deki eylemlerin ardından tutuklanan Berkay Gezgin, "Ülkesini seven, hakkını arayan 21-22 yaşlarındaki gençleri tutuklamayla karşı karşıya bırakıyorlar. Bu gülünç ve korkunç bir tablo. Herkes ses çıkartsın." dedi.

2019 yılında Ekrem İmamoğlu'na seçim çalışmaları sırasında "Her şey çok güzel olacak Ekrem Abi" diye seslenmesiyle tanınan Berkay Gezgin, tutuklandı.

CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Berkay'ın tutuklanmadan önce adliye koridorunda yaptığı açıklamayı sosyal medya hesabından paylaştı.

Berkay, videoda şu ifadeleri kullanıyor:

"Bu dava siyasi. Bize olan karar ne olursa olsun arkamızda durmaya, sesimizi duyurmaya devam edin. Biz suçsuzsuz. Bizi burada hukuksuz tutuyorlar. Ülkesini seven, hakkını arayan 21-22 yaşlarındaki gençleri tutuklamayla karşı karşıya bırakıyorlar. Bu gülünç ve korkunç bir tablo. Herkes ses çıkartsın. Her şey çok güzel olacak, sadece biz mücadele edersek."