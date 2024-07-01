Beryl Kasırgası, Karayipler ülkesi Grenada'yı vurdu

Güncel

- Berly Kasırgası, Karayipler ülkesi Grenada'yı vurdu

GRENADA - Atlantik Okyanusu'nda oluşan Beryl Kasırgası, Karayipler'de bulunan Grenada'yı vurdu.

Atlantik kasırga sezonun ilk kasırgası Beryl, Karayipler'de bulunan Grenada'ya bağlı Carriacou Adası'nı kategori 4 seviyesinde vurdu. Şiddetli yağış ve fırtınaya neden olan kasırga, çok sayıda binanın çatısının uçmasına, elektrik direklerinin ve ağaçların devrilmesine neden oldu. Beryl, saatte 31 kilometre hızla batı-kuzeybatı yönünde hareket ederken, Barbados, Grenada, Tobago, St Lucia ile St Vincent ve Grenadinler'de binlerce kişi sığınaklara veya evlerinin bodrumlarına sığındı. Grenada'da olağanüstü hal ilan edilirken, St Lucia'da okulların ve iş yerlerinin kapalı kalması emredilerek "ulusal kapanma" uygulandı. Karayip ülkelerinde onlarca uçuş iptal edilirken, şu ana kadar kasırga nedeniyle ölen ya da yaralanan bildirilmedi.

Beryl'nin Karayip Denizi üzerinde zayıflayarak Jamaika'nın güneyine ve daha sonra Kategori 1 seviyesinde Meksika'nın Yucatan Yarımadası'na doğru yol alması bekleniyor.

Beryl, 8 Temmuz 2005'te Kategori 4 seviyesindeki Dennis Kasırgası'nı geride bırakarak kayıtlara geçen en erken Kategori 4 seviyesindeki Atlantik kasırgası oldu.