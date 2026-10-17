Beyaz Grup, FTSO seçimlerinde 13 meslek komitesinin tamamında 2 bin 174 oyla kazandı - Son Dakika
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Beyaz Grup, FTSO seçimlerinde 13 meslek komitesinin tamamında 2 bin 174 oyla kazandı

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Beyaz Grup, FTSO seçimlerinde 13 meslek komitesinin tamamında 2 bin 174 oyla kazandı
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FTSO organ seçimlerinde Kemal Hıra'nın başkan adayı olduğu Beyaz Grup, 13 meslek komitesinin tamamını kazandı. 4 bin 931 üyeli odada 3 bin 381 üye oy kullanırken Beyaz Grup 2 bin 174 oy aldı; Hıra sonucu değişim isteğinin göstergesi saydı.

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odasının (FTSO) organ seçimlerinde, Kemal Hıra'nın başkan adayı olduğu Beyaz Grup, 13 meslek komitesinin tamamında seçimi kazandı.

FTSO'dan yapılan açıklamaya göre, oda üyeleri yeni dönemde görev yapacak meslek komitesi ve meclis üyelerini belirlemek için Fethiye Merkez Atatürk İlkokulu'nda kurulan sandıklarda oy kullandı.

Toplam 4 bin 931 üyenin bulunduğu odada, 3 bin 381 üye oy kullandı. Katılım oranının yüzde 68 olduğu seçimde Beyaz Grup, 13 meslek grubunda toplam 2 bin 174 oy aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kemal Hıra, kendisine güvenen üyelere ve seçim sürecinde birlikte çalıştığı ekibine teşekkür etti.

Seçim sürecinin geride kaldığını belirten Hıra, bundan sonra yapacakları çalışmalara odaklanacaklarını ifade etti.

Oda yönetiminde değişim isteğinin üyelerin oylarına yansıdığını savunan Hıra, 13 meslek komitesinin tamamını kazanmalarının bunun göstergesi olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
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