Beykoz Belediye Başkanı Köseler: "Adaletin Hakkaniyetle Tecelli Edeceğine Olan İnancım Tamdır"

(İSTANBUL) - Silivri'de tutuklu bulunan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, belediye meclisine gönderdiği mesajında, "Hakkımda yürütülen soruşturma henüz tamamlanmamış, herhangi bir suç isnadı ne delille ne de yargı kararıyla kesinlik kazanmıştır. İspatlanmamış ve yargı süreci, sonuçlanmamış hiçbir suçlamanın hukuki ya da ahlaki bir geçerliliği yoktur. Adaletin hakkaniyetle tecelli edeceğine olan inancım tamdır" ifadelerini kullandı.

Beykoz Belediye Meclisi'nin nisan ayı olağan toplantılarının ilk birleşimi, Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel başkanlığında yapıldı. Toplantıda, Silivri'de tutuklu bulunan Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de mesajı paylaşıldı. Gündem maddelerine geçmeden önce meclis toplantısı, Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel'in açılış konuşmasıyla başladı.

"Bizler buradayız ve onun emanetine sahip çıkıyoruz"

Silivri'de tutuklu bulunan belediye başkanlarına selam gönderen Başkan Vekili Gürzel, şöyle konuştu:

"Bugün bu meclisi Beykoz'un seçilmiş ve sevilen Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in yönetmesi gerekiyorken kendisi şu anda Silivri zindanında, çok sevdiği Beykoz'undan ailesinden ve sevenlerinden uzaktadır. Ancak bizler buradayız ve onun emanetine sahip çıkıyoruz. Bu geçici süre zarfında yol arkadaşları olarak aldığımız görevi layıkıyla yerine getirecek, başkanımız gelene kadar Beykoz'a hep birlikte, dayanışma ve ortak akıl ile hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu kürsüden Silivri'ye değerli Belediye Başkanımız Sayın Alaattin Köseler'e, Mehmet Murat Çalık'a, Rıza Akpolat'a, Resul Emrah Şahan'a, Ahmet Özer'e ve çok değerli İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na selamlarımızı ve sevgimizi yolluyorum. Kendileriyle yeniden kol kola yürüyeceğimiz günleri sabırsızlıkla bekliyorum."

"10 ayda, geçmiş döneme ait 558 milyon 496 bin liralık borcu ödedik"

Başkan Vekili Gürzel'in açılış konuşmasının ardından, CHP grubu adına gündem dışı söz alan Meclis Üyesi Esengül Yılmaz Gül, Silivri'de tutuklu bulunan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in mesajını paylaştı. Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Sayın meclis üyeleri, kıymetli Beykozlular.

Sizleri ve belediye meclisini takip eden tüm hemşehrilerimi saygıyla selamlıyorum. Bildiğiniz gibi 5 Nisan 2024'te göreve geldiğimizde Beykoz Belediyemizi yaklaşık 3,5 milyar liralık bir borç yüküyle devraldık. İller Bankası'ndan belediyemize gelen ödenekten yapılan kesinti 10 kat artırılarak yüzde 35'e çıkarıldı. 10 ayda, geçmiş döneme ait 558 milyon 496 bin liralık borcu ödedik.

Aynı zamanda yatırım ve hizmetleri öncelik sırasına göre planlayarak hayata geçirmeye devam ettik. Önceki dönemden devraldığımız hizmetleri aksatmadan sürdürdük. 2 Yuvamız Beykoz Merkezi'nin temelini attık. Yıl sonuna kadar toplam 6 merkezin açılışını planladık. Elmalı'da 195 vatandaşımızın 2B tapularına kavuşmasını sağladık.

Beykoz'un ilk Emekli Kahvecisi'ni açtık, emeklilerimize çayı 1 lira yaptık. Öğrencilerimize kitap, beslenme ve kırtasiye desteği sağladık. Akbaba ve Mahmutşevketpaşa mahallelerimizde meydan düzenleme, Paşabahçe sahil hattında yenileme ve Beykoz Afet Koordinasyon Merkezi projeleri için çalışmalara başladık. Spora ve sporcuya her zaman destek olduk. Kadının, çocuğun, emeklinin ve emekçinin daima yanında olduk.

"Emaneti hakkıyla taşıyacağınıza olan inancım tam"

Bugün geldiğimiz noktada büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün açtığı yolda, çağdaş, refah ve mutlu bir Beykoz inşa etmek için hakkaniyetle, adil bir şekilde çalışmaya devam edeceğinizi biliyorum. Belediye meclisimizin kararıyla başkan vekilliği görevini gerçekleştirecek olan Sayın Özlem Vural Gürzel'e başarılar diliyorum.

Üstlendiğiniz sorumluluğun ne kadar ağır olduğunun farkındayım, ancak emaneti hakkıyla taşıyacağınıza olan inancım tamdır. Bu zor günlerde bana ve aileme destek olan, hukuka, demokrasiye ve halkın iradesine sahip çıkan tüm Beykozlulara ve parti fark etmeksizin haklının yanında duran tüm meclis üyelerine teşekkür ediyorum.

Hakkımda yürütülen soruşturma henüz tamamlanmamış, herhangi bir suç isnadı ne delille ne de yargı kararıyla kesinlik kazanmıştır. İspatlanmamış ve yargı süreci sonuçlanmamış hiçbir suçlamanın hukuki ya da ahlaki bir geçerliliği yoktur. Adaletin hakkaniyetle tecelli edeceğine olan inancım tamdır. Hasret ve sevgiyle."

"SGK borçlarından bahsetti, 10 katına çıkarılıp bizden tahsil edilen borçlar"

Başkan Köseler'in mesajının paylaşılmasının ardından Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Bilgehan Murat Miniç de gündem dışı söz alarak belediyenin borç yükü ve belirli bir süreliğine kapanan sosyal tesisler ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bilgehan Murat Miniç, şöyle konuştu:

"Hiç borcumuzun olmadığını veya abartılı bir borç yükü devralmadığımızı söyleyen arkadaşlar var. Peki, soralım o arkadaşlara, Beykoz Belediyesi'ni hacze veren kimlerin müteahhidiydi. Hali hazırda belediyeden milyonlarca lira alacağı olan müteahhitlere ne zaman bu borçlar yapıldı. Arkadaşlar detaylarıyla açıklayabilirler. Bunların cevapları vicdanlarda var ama siyaset yapmak amacıyla konuşulduğunu biz biliyoruz. Arkadaşlar SGK borçlarından bahsetti, evet 10 katına çıkarılıp bizden tahsil edilen borçlar. Bunlar var, peki bu borçlar kimler tarafından yapıldı.

"Bize tadilatla ilgili getirdiği dosyalar bir masanın üstünü kaplayacak kadardı"

Beykoz Belediyesi'nin pek çok noktada restoranları ve kahvecileri var. Evet, kapatmak zorunda kaldık. Peki, neden böyle bir karar almak zorunda kaldık, çok güzel işletmelerimiz vardı, evet ama yıllardır halının altına süpürülen tozları, halıyı kaldırarak açmak zorunda kaldık. Yıllardır yapılan işlemleri biz başa döndürmek sistemi durdurarak artık sıfırlamak zafiyetleri ortadan kaldırarak Beykoz halkının hizmetine tertemiz sunmak için bu kararı almak zorunda kaldık. Bazı noktalarda sıkıntılar oldu mu, evet oldu. Tadilatlara gerek var mı, evet var, bunu tüm Beykoz halkı kabul ediyor. Biz yönetimi devraldığımız gün, sadece o iştiraklerde çalışan personellerimizin bize tadilatla ilgili getirdiği dosyalar bir masanın üstünü kaplayacak kadardı. Biz bunları süreç içinde bekletmek durumunda kaldık, bugün gelinen noktada hukuksuzca bir işlem oldu. Belediye Başkanımız tutuklandı. İşletme iştirakler müdürümüz tutuklandı, serbest kaldı. O esnada gerçekleşen durumlar içinde ihale yapamadık, ihale süreci ertelenmek zorunda kaldı. Tedarik zincirinde sıkıntılar oluştu. Eksiklikse bu bizim eksiğimizdir. Ancak eksiklikleri toparlamak için sistemi yeniden kontrol etmemiz için durmamız gerekiyordu ve durduk. Çok kısa zamanda sistemdeki eksiklikleri, onarımları, tedarikleri hallederek bu tesisleri Beykoz halkının hizmetine açacağımızdan hiç şüpheniz olmasın. Ancak devraldığımız yapı, eksiksiz, hatasız bir yapı kesinlikle değildi. Küçük bir örnek vermek gerekirse, hemen yanı başımızda göz bebeğimiz Beykoz Kahvecimiz var. Çok güzel bir işletme doğru ama ruhsatsız. Beykoz Belediyesi'nin açmış olduğu Beykoz Kahvecisi'nin ruhsatı yok. Peki, neden ruhsatsız, projenin hilafına imalatlar yapılmış, binadaki kat maliklerinin rızası alınmadan imalatlar yapılmış, hala mahkeme süreci devam ediyor ve mahkeme süreci bir önceki yönetimden bize intikal etti."

Gündem dışı konuşmaların ardından, komisyon ve encümen üyesi seçimleri de yapıldı.