Beykoz Belediyesi Altyapı Çalışmalarına Hız Verdi

(İSTANBUL) - Beykoz Belediyesi, ilçe genelinde altyapı, yol, kaldırım ve çevre düzenleme çalışmalarına hız verdi.

Beykoz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, planlanan yenilikçi ve sürdürülebilir projelerle ilçe halkının yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor. Son bir yılda ilçede toplam 13 bin 750 ton asfalt dökülürken, 11 bin metrekare de parke taşı döşendi. Asfaltlama ve parke taşı çalışmalarının yanında ilçenin pek çok noktasında bordür taşı, kaldırım imalatı-tamiri, korkuluk ve taş duvar çalışmaları sürüyor.

İlçe genelinde yaya kaldırımlarının genişletilmesi ve araç geçiş noktalarının iyileştirilmesi için de yoğun bir çalışma programı uygulayan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, cadde ve sokaklardaki mazgallar ile yağmur suyu kanallarını periyodik olarak temizlemeye devam ediyor. Çalışmalar kapsamında ilçe genelindeki asfalt çalışmalarında kot altında kalan 400 adet yağmur suyu bacası yükseltilerek düzenlendi.

Rüzgarlıbahçe Mahallesi Şebboy Sokak'ta gerçekleşen asfalt çalışması ile ilgili konuşan mahalle sakini Mehmet Sivri, "Yolumuz yıllardan beri bozuktu. Dün bir talepte bulunduk, arkadaşlar hemen geldi tespitlerini yaptı ve hemen asfaltlamaya başladı. Belediyemize çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Yenimahalle Deva Sokak'ta merdiven tadilatı hizmetini değerlendiren Şevket Seçen isimli vatandaş ise "Torunum engelli. Evimizin dışındaki merdivenler torunumun inip çıkmasına müsait değildi. Belediyemize başvurdum. İki gün içinde ekipler geldiler ve çalışmalara başladı. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim, Allah razı olsun" diye konuştu.