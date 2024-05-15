Beykoz Belediyesi Mahalle Buluşmaları Programı Başladı

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(İSTANBUL)- Beykoz Belediyesi, Mahalle Buluşmaları programının ilkini, Poyrazköy'de gerçekleştirdi.

Poyrazköy'deki bir çay bahçesinde düzenlenen Mahalle Buluşması'na Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in yanı sıra CHP Beykoz İlçe Başkanı Mahir Taştan, meclis üyeleri, Poyrazköy Muhtarı Mehmet Kalafat ve ilgili birim müdürleri katıldı.

Vatandaşlarla tek tek selamlaşan Başkan Köseler, Poyrazköy'de başlayan buluşmaların, ilçenin 45 mahallesinde de düzenleneceğini belirterek, 'Şok Hizmet Programları' ile mahallelerde belediyenin varlığını hissettireceklerini söyledi.

MUHTARLARIN YÜKÜ AZALACAK

Buluşmalarla muhtarların yükünü azaltmayı hedeflediklerinin altını çizen Köseler, "Muhtarlarımızın üzerindeki sıkıntıyı meclis üyesi kardeşlerimizle beraber gerek meclis kararıyla gerek müdürlüklerin bütçesi dahilinde çözmeye gayret edeceğiz" dedi.

Sorunlara en kısa zamanda etkili ve kalıcı bir şekilde müdahale edileceğini vurgulayan Başkan Köseler, daha sonra yeniden mahalle sakinleri ile buluşularak problemlerin çözümü üzerine bilgilendirme yapılacağını kaydetti.

Programın ardından Poyrazköy Sahil'inde incelemeler yapan Köseler, restoran esnafının sorunlarını ve taleplerini dinledi.