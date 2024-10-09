Beykoz Belediyesi'nden Ücretsiz Çorba İkramı

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(İSTANBUL)- Beykoz Belediyesi'ne bağlı Beykoz Sofrası, Devlet Hastanesi ve Tepeüstü Ek Hizmet Binası bahçelerinde vatandaşlara ücretsiz çorba ikramında bulunuyor. Son 6 ayda 1 milyon porsiyona yakın çorba dağıtıldı.

Beykoz Belediyesi'nin lezzeti ve hizmet kalitesiyle vatandaşların uğrak noktası haline gelen Beykoz Sofrası'nda hafta içi her gün ve cumartesi günü 06.00 – 20.00 saatleri arasında çorba ikramında bulunuluyor. Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in 6 aylık başkanlığı döneminde, Beykoz Sofrası'nda vatandaşlara toplam 750 bin porsiyonun üzerinde ücretsiz çorba ikram edildi.

Hijyenik ortamda işinin ehli ustalar tarafından hazırlanan sıcacık çorbalar, Devlet Hastanesi ana hizmet binası ve Tepeüstü Ek Hizmet Binası bahçesinde kurulan noktalardan da vatandaşlarla ikram ediliyor. Son 6 ayda, 2 yerde ikram edilen çorba, 200 bin porsiyonu aştı. Dağıtım, Devlet Hastanesi'nde haftanın 7 günü, Tepeüstü Ek Hizmet Binasında hafta içi her gün 08.00 – 20.00 saatleri arasında devam ediyor.