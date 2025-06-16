Beykoz'da Babalar Günü Çifte Etkinlikle Kutlandı

(İSTANBUL)- Beykoz Belediyesi, Babalar Günü'nü çifte organizasyonla kutladı. Küçüksu Çayırı'nda düzenlenen "En Baba Ayak Tenisi Turnuvası" ve "Babalar Günü Özel Konseri" ile ilçe sakinleri hem sporla hem müzikle buluştu.

Beykoz Belediyesi, Babalar Günü'nü spor ve müziği bir araya getiren iki etkinlikle kutladı. Küçüksu Çayırı'nda gerçekleştirilen etkinliklerin ilki, babaların yarıştığı, "En Baba Ayak Tenisi Turnuvası" oldu. İlçe sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği turnuvaya babalar; çocukları ve eşlerinin tezahüratları eşliğinde katılarak centilmence mücadele etti.

Babalar sahada ter döktü

Ayak tenisi turnuvasında kıran kırana geçen mücadelenin sonunda Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Melih Karakaya katılımcılara hitap etti. Karakaya, "Babalarımız, hayat yolculuğumuzdaki en sağlam rehberler. Bugün onların günü. Tüm babaların Babalar Günü'nü en kalbi duygularımla kutlarım" dedi.

Karakaya'nın konuşmasının ardından ödül törenine geçildi. Babalarını saha kenarında destekleyen çocuklar, ödül töreninde babalarıyla birlikte kürsüye çıkarak renkli görüntüler oluşturdu.

Ödül töreninde turnuvanın birinci takımına ödüllerini Karakaya, ikinci takıma Beykoz Amatör Spor Kulüpleri Derneği Başkanı Asım Özdemir, üçüncü takıma ise Beykoz Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürü Vaner Pekin takdim etti.

Kent Orkestrası, en güzel şarkıları babalar için söyledi

Etkinliklerin finalinde Beykoz Kent Orkestrası, özel repertuvarıyla sahne aldı. Solistliğini Çiğdem Taştan ve İbrahim Ayduğan'ın yaptığı orkestra, en güzel şarkıları babalar için söyledi. Beykoz Kent Orkestrası'nın izleyicilerden tam not aldığı konser aynı zamanda "Mahalle Konserleri" serisinin ilk durağı oldu.

Beykoz Belediyesi Kent Orkestrası'nın ilçenin farklı mahallelerinde yapmayı planladığı Mahalle Konserleri'nin ikinci durağı, 22 Haziran'da Kanlıca İskelesi olacak.