Beykoz'da Babalar Günü Çifte Etkinlikle Kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Beykoz'da Babalar Günü Çifte Etkinlikle Kutlandı

16.06.2025 10:07  Güncelleme: 10:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beykoz Belediyesi, Babalar Günü'nü 'En Baba Ayak Tenisi Turnuvası' ve 'Babalar Günü Özel Konseri' ile kutlayarak ilçe sakinlerine spor ve müzik dolu anlar yaşattı.

(İSTANBUL)- Beykoz Belediyesi, Babalar Günü'nü çifte organizasyonla kutladı. Küçüksu Çayırı'nda düzenlenen "En Baba Ayak Tenisi Turnuvası" ve "Babalar Günü Özel Konseri" ile ilçe sakinleri hem sporla hem müzikle buluştu.

Beykoz Belediyesi, Babalar Günü'nü spor ve müziği bir araya getiren iki etkinlikle kutladı. Küçüksu Çayırı'nda gerçekleştirilen etkinliklerin ilki, babaların yarıştığı, "En Baba Ayak Tenisi Turnuvası" oldu. İlçe sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği turnuvaya babalar; çocukları ve eşlerinin tezahüratları eşliğinde katılarak centilmence mücadele etti.

Babalar sahada ter döktü

Ayak tenisi turnuvasında kıran kırana geçen mücadelenin sonunda Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Melih Karakaya katılımcılara hitap etti. Karakaya, "Babalarımız, hayat yolculuğumuzdaki en sağlam rehberler. Bugün onların günü. Tüm babaların Babalar Günü'nü en kalbi duygularımla kutlarım" dedi.

Karakaya'nın konuşmasının ardından ödül törenine geçildi. Babalarını saha kenarında destekleyen çocuklar, ödül töreninde babalarıyla birlikte kürsüye çıkarak renkli görüntüler oluşturdu.

Ödül töreninde turnuvanın birinci takımına ödüllerini Karakaya, ikinci takıma Beykoz Amatör Spor Kulüpleri Derneği Başkanı Asım Özdemir, üçüncü takıma ise Beykoz Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürü Vaner Pekin takdim etti.

Kent Orkestrası, en güzel şarkıları babalar için söyledi

Etkinliklerin finalinde Beykoz Kent Orkestrası, özel repertuvarıyla sahne aldı. Solistliğini Çiğdem Taştan ve İbrahim Ayduğan'ın yaptığı orkestra, en güzel şarkıları babalar için söyledi. Beykoz Kent Orkestrası'nın izleyicilerden tam not aldığı konser aynı zamanda "Mahalle Konserleri" serisinin ilk durağı oldu.

Beykoz Belediyesi Kent Orkestrası'nın ilçenin farklı mahallelerinde yapmayı planladığı Mahalle Konserleri'nin ikinci durağı, 22 Haziran'da Kanlıca İskelesi olacak.

Kaynak: ANKA

Beykoz Belediyesi, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Babalar Günü, Etkinlikler, Beykoz, Güncel, Müzik, Baba, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beykoz'da Babalar Günü Çifte Etkinlikle Kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sınava geç kalan öğrencinin imdadına Yunus Polisi yetişti Sınava geç kalan öğrencinin imdadına Yunus Polisi yetişti
İsrail Enerji Bakanı Cohen: Her vurulan binamıza karşılık 100 İran binası yıkılacak İsrail Enerji Bakanı Cohen: Her vurulan binamıza karşılık 100 İran binası yıkılacak
LGS sona erdi Sınavın soru ve cevapları yayımlandı LGS sona erdi! Sınavın soru ve cevapları yayımlandı
Netanyahu, Yunanistan’ı da karıştırdı Netanyahu, Yunanistan'ı da karıştırdı
16 yaşındaki çocuk traktör kazasında can verdi, cenazesine yüzlerce kişi akın etti 16 yaşındaki çocuk traktör kazasında can verdi, cenazesine yüzlerce kişi akın etti
İranlılar İstanbul’dan otobüslerle ülkelerine dönüyor İranlılar İstanbul'dan otobüslerle ülkelerine dönüyor
Netanyahu: Bu bir kurtuluş savaşı, İran sivilleri öldürmenin bedelini çok ağır ödeyecek Netanyahu: Bu bir kurtuluş savaşı, İran sivilleri öldürmenin bedelini çok ağır ödeyecek
İsrail’den yeni saldırı dalgası Tahran’ın merkezinde 2 büyük patlama İsrail'den yeni saldırı dalgası! Tahran'ın merkezinde 2 büyük patlama
Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çifti oğullarının yüzünü ilk kez gösterdi Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çifti oğullarının yüzünü ilk kez gösterdi
Ünlü şarkıcı İran’da mahsur kaldı: Lütfen dualarınızı esirgemeyin Ünlü şarkıcı İran'da mahsur kaldı: Lütfen dualarınızı esirgemeyin
Fenerbahçe’den golcü hamlesi Guessand’a resmi teklif Fenerbahçe'den golcü hamlesi! Guessand'a resmi teklif

10:48
Altın fiyatları için çılgın tahmin
Altın fiyatları için çılgın tahmin
10:40
Ekrem İmamoğlu hakim karşısında 2 ay sonra ilk kez görüntülendi
Ekrem İmamoğlu hakim karşısında! 2 ay sonra ilk kez görüntülendi
10:22
Yemen’den, İsrail’e balistik füze saldırısı
Yemen'den, İsrail'e balistik füze saldırısı
10:05
İran, MOSSAD casusunu idam etti
İran, MOSSAD casusunu idam etti
09:47
İsrail 4 gündür vuruyor ama Fordo hala ayakta
İsrail 4 gündür vuruyor ama Fordo hala ayakta
17:07
Jose Mourinho’dan eski yıldızına telefon: Fenerbahçe’ye gel
Jose Mourinho'dan eski yıldızına telefon: Fenerbahçe'ye gel
17:05
İran, Netanyahu’nun konutunu vurdu
İran, Netanyahu'nun konutunu vurdu
16:46
ABD Başkanı Trump: İran ve İsrail yakında barışacak
ABD Başkanı Trump: İran ve İsrail yakında barışacak
16:45
Kırkpınar’a katılacak 40 başpehlivan belli oldu
Kırkpınar'a katılacak 40 başpehlivan belli oldu
16:40
Toprak Razgatlıoğlu’ndan Superbike Şampiyonası’nın İtalya ayağında 3’te 3
Toprak Razgatlıoğlu'ndan Superbike Şampiyonası'nın İtalya ayağında 3'te 3
16:34
Merakla beklenen PSG-Atletico Madrid maçı şifresiz kanalda
Merakla beklenen PSG-Atletico Madrid maçı şifresiz kanalda
16:31
İran’da tüm eğitim kurumları süresiz tatil edildi, İsrail’de OHAL uzatıldı
İran'da tüm eğitim kurumları süresiz tatil edildi, İsrail'de OHAL uzatıldı
16:14
Hakan Çalhanoğlu’nun menajeri transfer için İstanbul’da
Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri transfer için İstanbul'da
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2025 11:14:23. #7.13#
SON DAKİKA: Beykoz'da Babalar Günü Çifte Etkinlikle Kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.