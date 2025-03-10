Beykoz'da CHP'den Özlem Vural Gürzel, Belediye Başkanvekili Seçildi - Son Dakika
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Beykoz'da CHP'den Özlem Vural Gürzel, Belediye Başkanvekili Seçildi

Beykoz'da yapılan seçimde, tutuklanan Alaattin Köseler'in yerine CHP adayı Özlem Vural Gürzel, 18 oy alarak belediye başkanvekili seçildi. AKP adayı Sadullah Hasanoğlu ise 13 oyda kaldı. Gürzel, hizmetlerin devamı için vatandaşların önerilerine açık olacaklarını belirtti.

10.03.2025 16:38  Güncelleme: 17:43
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Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: MEHMET ÇALPAR

(İSTANBUL) Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in tutuklanmasının ardından ilçede yapılan seçimde CHP'nin adayı Özlem Vural Gürzel, belediye başkanvekili seçildi. Gürzel 18 oy alırken AKP'li rakibi Sadullah Hasanoğlu 13 oyda kaldı.

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in tutuklanarak görevinden alınmasının ardından bugün seçim yapıldı. Seçimi CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, CHP İstanbul Başkanı Özgür Çelik, AKP İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve çok sayıda ilçe başkanı da salonun balkonundan takip etti.

Beykoz Belediye Meclisi'nde yapılan seçimde CHP'nin adayı Özlem Vural Gürzel, AKP'nin adayı ise Sadullah Hasanoğlu oldu. Meclis üyesi sayısının 31 olduğu ilçede, ilk 2 turda 22 oy olan çoğunluğu 2 aday da sağlayamadı. Yapılan 3 turda da CHP'li Gürzel 18, AKP'li Hasanoğlu 13 oy aldı. 3'üncü turun sonunda Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel seçildi. Özgür Çelik, seçimin sonuçlandığı dakikalarda, balkondan ayrılırken "alkışlama" yapılmamasını istedi.

"İş birliği içinde çalışacağız"

Teşekkür konuşması yapan Gürzel, "Haksız bir biçimde tutulan Alaattin Köseler Başkanımıza vekalet görevine seçildim. Bu görev çerçevesinde Beykoz'da hizmetlerin devamını, Alaattin Başkanımızın kendisi görevi başına gelene kadar projelerini gerçekleştirme çabamızı en yüksek seviyede sürdüreceğiz. Bundan sonraki süreçte Beykoz'daki her bir vatandaşımızın fikir ve önerilerine açık olacağımızı belirtmek isterim. Demokratik bir yönetim anlayışıyla ortak akıl çerçevesinde hareket ederek ilçemiz için en iyi kararları almak üzere iş birliği içinde çalışacağız. Elbette en büyük gücümüzü kıymetli Beykoz halkından ve değerli Beykoz Belediyesi Meclis üyelerimizden alacağız" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Beykoz'da CHP'den Özlem Vural Gürzel, Belediye Başkanvekili Seçildi - Son Dakika

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