Beykoz'da Denize Giriş Yasaklandı

Beykoz Kaymakamlığı, dalga boyu yüksekliği nedeniyle ilçe sınırlarında 4 gün boyunca denize girmenin yasaklandığını duyurdu.
Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İlçemiz Beykoz sınırlarında, sahillerdeki dalga boyu yüksekliği sebebiyle, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu gereğince; 31 Temmuz, 1 Ağustos, 2 Ağustos, 3 Ağustos (4 gün) günlerinde denize girmek yasaklanmıştır." ifadesine yer verildi.
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