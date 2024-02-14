BEYKOZ'DA FABRİKADA YANGIN-1 - Son Dakika
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BEYKOZ'DA FABRİKADA YANGIN-1

Murat KORKMAZ/ BEYKOZ'da karton ambalaj üretimi yapan bir fabrikada yangın çıktı.

14.02.2024 17:23
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BEYKOZ'da karton ambalaj üretimi yapan bir fabrikada yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

BEYKOZ\'DA FABRİKADA YANGIN-1
Kaynak: DHA

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