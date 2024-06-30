Beykoz\'da Gecekondu Yangını: Kullanılamaz Hale Geldi

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BEYKOZ'da bir gecekonduda çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken gecekondu kullanılamaz hale geldi.

Yangın, 16.10 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle Yenimahalle, Ayvalı sokakta bulunan gecekonduda çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm gecekonduyu sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yanan gece kondunun yanındaki binanın çatısında bir vatandaş ise elindeki bahçe hortumuyla yangını söndürmeye çalıştı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken gecekondu kullanılamaz hale geldi.