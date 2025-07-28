İstanbul Beykoz'da ormanlık alanda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Beykoz'da Çiğdem Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yanına müdahalesi sürerken havada yanan bir cismin ormanlık alana düştüğü cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangından yaklaşık 500 metrekarelik bir alan etkilendi. Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.
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