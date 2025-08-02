Beykoz açıklarında alabora olan teknedeki 3 kişi sahil güvenlik ekiplerince kurtarılırken, akıntıya kapılan 1 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.
Beykoz, Anadolu Kavağı açıklarında gece saatlerinde bir tekne alabora oldu.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, denize düşen 3 kişiyi kurtardı.
Akıntıya kapıldığı belirtilen bir kişi için arama çalışmaları sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Beykoz'da Tekne Alabora: 4 Kişi Arandı - Son Dakika
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