Güncel

Beykoz'un Erguvanları ürettiklerini satmaya devam ediyor

İSTANBUL - Beykoz Belediyesi tarafından, kadın girişimciliğini ve istihdamını desteklemek amacıyla Millet Sofrası'nın içinde kurulan 'Erguvan Kadın Kooperatifi' ürettiklerini satmaya devam ediyor. Erguvan Kadın Kooperatifi'nin ürettiklerinden gün içerisinde binlerce kişi faydalanıyor.

Beykoz Belediyesi tarafından, kadın girişimciliğini ve istihdamını desteklemek, kadınların emeklerini topluma ve ekonomiye kazandırmak amacıyla kurulan kooperatif, kısa sürede herkesin uğrak yeri oldu. Millet Sofrası'nın içerisinde bulunan ve Beykoz'da kadın el emeğinin ekonomik değere dönüştüğü, "Beykoz'un Erguvanları Kadın Kooperatifi"nde mantıdan erişteye, kahvaltılıktan reçele çeşit çeşit yemeklerin yapıldığı bölüm vatandaşlar tarafından ilgi görüyor.

Erguvan Kadın Kooperatifi'nde çalışan Tuğba Şengül, "Burası Beykoz'un kadın kooperatifi, burası ev hanımlarına destek olunması için kurulan bir kooperatif. Beykoz Belediyesi'nin, Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın'ın bizi teşvik ettiği mutfakta üretim yapıyoruz. Ürettiğimiz tatlılar, börekler, içli köfte, reçellerimiz var. Yani mutfakta ne yapılıyorsa her şeyi yapıyoruz. Sipariş üzerine de çalışıyoruz. Burada çorbalarını içiyorlar ve bizden de minimum bir ücretle alışveriş yapıyorlar. Tamamı kadınlara hizmet için kurulan bir kooperatif burası. Buranın bir başlangıç olup daha da çoğalmasını istiyorum. Herkese örnek olmak istiyoruz" dedi.