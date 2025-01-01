Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık, Yeni Yılı Kutladı ve Gelecek Hedeflerini Açıkladı - Son Dakika
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Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık, Yeni Yılı Kutladı ve Gelecek Hedeflerini Açıkladı

Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık, Yeni Yılı Kutladı ve Gelecek Hedeflerini Açıkladı

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, 2024 yılının son gününde çeşitli ziyaretler gerçekleştirerek yeni yıl temennilerini iletti ve 2025 yılı için daha büyük hayallerle karşılanacağını belirtti.

01.01.2025 14:12  Güncelleme: 14:17
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BEYLİKDÜZÜ Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, 2024 yılının son gününde çeşitli ziyaretler gerçekleştirerek yeni yıl temennilerini iletti. Çalık, "2025 yılını Beylikdüzü için daha büyük hayallerle ve hedeflerle karşılıyoruz. Adil ve şeffaf belediyecilik anlayışımızla halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

İlk olarak çalışma arkadaşlarını ziyaret ederek yeni yıllarını kutlayan Çalık ardından Beylikdüzü Huzurevi'ne giderek buradaki yaş almış komşularıyla bir araya geldi. Ardından Pazar İstanbul esnafı ve pazar alanındaki komşularının yeni yılını kutlayan Çalık daha sonra gece boyunca görevde olacak polis ve itfaiye ekiplerini de ziyaret etti.

Günün sonunda eşi Zehra Çalık ve oğlu Denizhan ile Beylikdüzü Kış Festivali alanına giden Çalık, 2025'e komşularıyla girdi. Alandaki her yaştan insan gece boyunca doyasıya eğlendi.

'2025 YILINI BEYLİKDÜZÜ İÇİN DAHA BÜYÜK HAYALLER VE HEDEFLERLE KARŞILIYORUZ'

2025 yılı için iyi dileklerde bulunan Çalık, "2024, hiçbirimiz için kolay bir yıl olmadı. Ülkemizin içinde bulunduğu zorluklarla hep birlikte mücadele ettik. Her yaştan insanımıza dokunan birçok projeyi hayata geçirdik. Eğitimden spora, sanattan çevreye her alanda çalışmalarımızla yaşamı güzelleştirdik. Ne mutlu ki, Beylikdüzü'nde sosyal belediyeciliği sürdürülebilir kılmayı başardık. 2025 yılını Beylikdüzü için daha büyük hayaller ve hedeflerle karşılıyoruz. Adil ve şeffaf belediyecilik anlayışımızla halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Daha dayanıklı ve yeşil bir kent, daha dirençli bir toplum, daha güçlü bir gelecek için yılmadan çalışmayı sürdüreceğiz. 2025'in sizlere ve tüm sevdiklerinize sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık, Yeni Yılı Kutladı ve Gelecek Hedeflerini Açıkladı - Son Dakika

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