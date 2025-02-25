Beylikdüzü Belediyesi, Bitola ve Makedonski Belediyeleri ile Kardeş Belediye Protokolünü İmzaladı - Son Dakika
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Beylikdüzü Belediyesi, Bitola ve Makedonski Belediyeleri ile Kardeş Belediye Protokolünü İmzaladı

Beylikdüzü Belediyesi ile Bitola ve Makedonski Brod Belediyeleri arasında kardeş belediye protokolü imzalandı. Protokolle, belediyeler arasında sanayi, ticaret, turizm ve kültür sanat gibi birçok alanda iş birliği yapılarak ortak projeler hayata geçirilecek. Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, törende yaptığı konuşmada, “Amacımız halklarımız arasındaki dostluğun kalıcı hale gelmesini sağlamak. Bugün attığımız bu imzalar şehirlerimizi birlikte güçlü kılacak adımdır” dedi.

25.02.2025 17:24  Güncelleme: 17:58
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(İSTANBUL)- Beylikdüzü Belediyesi ile Bitola ve Makedonski Brod Belediyeleri arasında kardeş belediye protokolü imzalandı. Protokolle, belediyeler arasında sanayi, ticaret, turizm ve kültür sanat gibi birçok alanda iş birliği yapılarak ortak projeler hayata geçirilecek. Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, törende yaptığı konuşmada, "Amacımız halklarımız arasındaki dostluğun kalıcı hale gelmesini sağlamak. Bugün attığımız bu imzalar şehirlerimizi birlikte güçlü kılacak adımdır" dedi.

Beylikdüzü Belediyesi ile Kuzey Makedonya'nın Bitola ve Makedonski Brod Belediyeleri arasında kardeş belediye protokolü imzalandı. Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen törene, Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın yanı sıra Bitola Belediye Başkanı Toni Konjanovski, Makedonski Brod Belediye Başkanı Zharko Risteski, Kuzey Makedonya İstanbul Başkonsolosu Idris Fazlioski, Kuzey Makedonya Kardeş Belediye Genel Koordinatörü Serkan Coşkun ve belediyelerin temsilcilerinden oluşan bir heyet katıldı.

"Şehirlerimiz arasındaki dostluk bugünden geleceğe uzanan bir köprü"

Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Hepimiz çok iyi biliyoruz ki Manastır, Balkanlar'ın kültürel ve siyasi tarihinde önemli yer tutan şehirlerinden biridir. Atatürk'ün Manastır Askeri İdadisi'nde geçirmiş olduğu yıllar onun siyasi ve sosyal bilincinin şekillendiği dönemdir. Beylikdüzü olarak, hem Bitola hem de Makedonski Brod ile kardeş belediye olurken, bu ruhu yaşatmak istiyoruz. Şehirlerimiz arasında dostluk ve iş birliğini bugünden geleceğe uzanan bir köprü olarak görüyoruz. Bizim ortak yaşanmışlıklarımız ve birbirine dokunan hikayelerimiz var. Resmi bir protokol gibi görünse de bu imzaları, ortak geçmişimizi ve mirasımızı sahiplenmek için verdiğimiz bir söz olarak kabul ediyorum" diye konuştu.

"Geleceği birlikte inşa edeceğiz"

Kardeş şehir ilişkisini çok önemsediğinin altını çizen Başkan Çalık, "Bu ilişkiler, halkların doğrudan hayatına dokunan bir dayanışma modelini de ortaya sunar. Belediyecilikte iyi uygulamaları paylaşmak şehirleri daha yaşanabilir kılmak için önemli adımlardır. Belediyelerimiz arasındaki bu protokol, birçok alanda proje geliştirmemizi sağlayacak. Üreticilerimizin, esnafımızın ve girişimcilerimizin yeni pazarlar bulmasını sağlayacak. Kültür, eğitim ve sağlık gibi alanlarda dayanışmayı artırmanın yanı sıra turizm potansiyelimizi karşılıklı olarak artıracağız. Döngüsel çevre ve ekonomi habitatı, sürdürülebilirlik ve teknoloji dönüşümü, geliştirilebilir kent ekonomileri programları da iş birliğimiz kapsamında yer alacaktır. Geleceği birlikte inşa edeceğiz. Amacımız belediyeler arasında bir resmiyetin ötesinde, halklarımız arasındaki dostluk ve kardeşliğin kalıcı hale gelmesini sağlamaktır. Bu gün attığımız bu imzalar, şehirlerimizi birlikte güçlü kılacak adımdır. Dostluğumuzun ve dayanışmamızın her geçen gün artarak güçlenmesini diliyorum" diyerek, konuşmasını konuşmasını sonlandırdı.

Türkiye ve Makedonya'nın tarihi ve kültürel bağlarına dikkat çeken Bitola Belediye Başkanı Toni Konjanovski, "Bizim dostluğumuz ve beraberliğimiz tesadüfü değildir. Bir tarihin ve hafızanın devamıdır. İnanıyorum ki bugün imzalayacağımız protokolle hem ekonomik hem de kültürel açıdan yeni adımlar atacağız. Bizim aramızdaki en büyük köprü Mustafa Kemal Atatürk'tür. İş birliğimiz daimi olsun" diye konuştu.

Makedonski Brod Belediye Başkanı Zharko Risteski de "Bugün burada olduğum ve iki belediye arasındaki iş birliğinden dolayı çok mutlu ve gururluyum. Bizim için böyle tarihi bir anda bulunmak çok kıymetli. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

"Bu protokol aramızdaki kardeşliği yaşatacaktır"

İki ülke arasındaki iş birliğinin üst seviyelere ulaştığını dile getiren Kuzey Makedonya İstanbul Başkonsolosu Idris Fazlioski ise "Ekonomi, ticari alışveriş ve turizmin yanı sıra bizleri tarih, kültür ve kişiler bağlamaktadır. Mustafa Kemal Paşa'nın babasının köyü de Kuzey Makedonya sınırları içerisindedir. Bizim için bir şans eseridir ki askeri eğitimini gördüğü okul da Bitola şehrinde bulunmaktadır. Bizim için önemli olan bu protokol belediyeler arasındaki tarihi, kültürü ve aramızdaki kardeşliği yaşatacaktır" dedi.

"Kültürler arası anlayışın ve sosyal bağların da pekişeceği bir adımdır"

Protokolün resmi bir anlaşmadan önce dostluk ve kardeşlik ruhunu simgelediğine dikkat çeken Kuzey Makedonya Kardeş Belediye Genel Koordinatörü Serkan Coşkun, "Bugün burada iki ülke belediyeleri arasında güçlü ve anlamlı bir bağın başlangıcına tanıklık etmek için bir araya geldik. Dostluğumuzun gelişimine, kültürel zenginliğe ve sosyal hayata katkı sağlayacak bu protokol, sadece coğrafi sınırları aşan bir dostluğun başlangıcı değil, aynı zamanda kültürler arası anlayışın ve sosyal bağların da pekişeceği bir adımdır. Protokolümüzün her iki toplum için de hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

İmza töreninin ardından heyet, Beylikdüzü Belediyesi'nin ilçeye kazandırdığı projeleri gezdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Beylikdüzü Belediyesi, Bitola ve Makedonski Belediyeleri ile Kardeş Belediye Protokolünü İmzaladı - Son Dakika

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