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Beylikdüzü Meclisi'nde Tartışma!

Beylikdüzü Meclisi\'nde Tartışma!

AK Parti grubu, CHP'li Erkan Erdoğan ile yaşanan gerginlik sonrası meclis toplantısını terk etti.

06.01.2025 16:48
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Beylikdüzü Belediye Meclisi'nde AK Parti grubu, İmar Komisyonu Başkanı ve CHP Grup Başkanvekili Erkan Erdoğan ile yaşanan tartışma sonrası toplantıyı terk etti.

Beylikdüzü Belediye Meclisi'nin ocak ayı ilk birleşimi, Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda AK Parti'li Meclis Üyesi Özden Bilgiş, "Gürpınar 3. Etap uygulama imar planı genel plan notu değişikliğine ilişkin 05.12.2024/109 sayılı Meclis Kararı'ndaki maddi hataların düzeltilmesi" konusunda söz aldı.

İmar Komisyonu Başkanı ve aynı zamanda CHP Grup Başkanvekili Erkan Erdoğan'ın planları komisyona son anda getirdiğini iddia eden Bilgiş, komisyon toplantısında bu duruma itiraz ettiklerini ancak Erdoğan'ın "Ben Komisyon başkanıyım, ben belirlerim, acelemiz var." dediğini aktardı.

Bilgiş, "İmar Komisyonu toplantısında karşılıklı birbirimize tahammülümüzü ve saygıyı bir türlü sağlayamadık. 'Bir okuyalım da Meclis'e öyle gelsin' diyoruz, Erkan Bey benden bahsederek, 'Niye okuyacak, konuştuklarımızla aynı' diyor. Erkan Bey keşke yapıcı davransaydı, geçen ay Meclis'te son anda elimize verilen plan notlarının son halini okuyabilmek için Meclis'e geç gelmemizdeki gayretimizi görseydi de Yakuplu plan notlarında olması gereken maddelerin, Adnan Kahveci Mahallesi 3. etap plan notlarına yazıldığını, bizim düştüğümüz şerhten öğrenmeseydi. Kendisi hatanın çözümü için nezaket gereği beni aramayıp, Planlama Müdürlüğünden bir arkadaşımıza aratıyor. Tekrar tekrar söyleyeceğim, İmar Komisyonu'nda kararları tam olarak inceleyelim. Doğru kararlar istişare ile alınır." şeklinde konuştu.

İmar Komisyonu Başkanı Erdoğan ise her zaman eleştiriye hazır olduklarını, işi bireyselleştirmemek gerektiğini ifade etti. Kimseyi arattırmadığını söyleyen Erdoğan, "Özden Hanım bazı saygısızlıkları Komisyon'da da yapıyor, burada da yapıyor, devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Araya giren Belediye Başkanı Çalık, "Kıymetli Başkanım, ben buradayım. Hepimiz siyaset yapıyoruz. Meclis'ten çıkalım, kahve ısmarlayalım, odamda konuşalım. Meclisin saygınlığına devam edeceğiz." dedi.

Tekrar söz alan Erdoğan, "Kimseye, hele bir kadına saygısızlık yapmam. Benim kullandığım kelime 'Saygısızlık yapıyorsunuz.' Bu hakaret değil." diye cevap verdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Tahir Abuş, bu tarz ifadelerin şık olmadığını belirterek, Erdoğan'ın özür dilemesini istedi.

Çalık ise "Sanki çok büyük bir olaymış gibi ben özür dileyeyim Özden Hanım'dan. Çıkmak isteyen arkadaşlar çıkabilir." dedi.

Tartışmanın büyümesi üzerine AK Parti grubu, Belediye Başkanı Çalık'a taraflı davrandığı gerekçesiyle tepki gösterip, Meclis toplantısını terk etti.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Beylikdüzü, AK Parti, Politika, Belediye, 3-sayfa, Güncel, Son Dakika

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