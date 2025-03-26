Beylikdüzü'nde Başkan Vekili Seçimi Gerçekleşti - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde Başkan Vekili Seçimi Gerçekleşti

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Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın tutuklanmasının ardından Belediye Meclisi'nde Başkan Vekili olarak CHP'li Önder Serkan Çebi seçildi. Seçim, meclis üyelerinin oylaması ile gerçekleştirildi.

26.03.2025 11:07  Güncelleme: 11:25
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(İSTANBUL) - Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın tutuklanması ve geçici olarak görevden uzaklaştırılmasının ardından Belediye Meclisi'nde Başkan Vekili seçimi yapıldı. CHP'li Meclis Üyesi CHP'li Önder Serkan Çebi Başkan Vekili seçildi.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık tutuklanması ve İçişleri Bakanlığı tarafından geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmasının ardından Beylikdüzü Belediye Meclisi Başkan Vekili seçimi için toplandı

Seçimde, CHP Belediye Meclis Üyesi Önder Serkan Çebi ve AK Parti Belediye Meclis Üyesi Özden Bilgiş aday olarak yer aldı. İlk iki turda üçte iki çoğunluk sağlanamayınca üçüncü tur oylamaya geçildi. Bu turda en çok oyu olan Çebi, Beylikdüzü Belediye Başkan Vekili seçildi. Çebi, 37 Meclis üyesinin 24'ünün, Özden Bilgiş ise 12 oy aldı. Bir oy ise boş çıktı.

Kaynak: ANKA

Mehmet Murat Çalık, Önder Serkan Çebi, Yerel Haberler, Beylikdüzü, Politika, 3-sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beylikdüzü'nde Başkan Vekili Seçimi Gerçekleşti - Son Dakika

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