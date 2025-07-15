Beylikdüzü\'nde Bina Tahliye Edildi

İSTNBUL Beylikdüzü'nde 15 katlı binanın bodrum katındaki kimyasal maddeden gelen kokular nedeniyle bina tahliye edildi. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Bina sakinlerinden bazıları zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Olayın, binanın su deposunda temizlik yapıldığı sırada meydana geldiği iddia edildi. Hastaneye götürülenler arasında itfaiye erlerinin de olduğu öğrenildi.