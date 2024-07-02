Beylikdüzü'nde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

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Beylikdüzü'nde, otluk alanda başlayıp fabrikaya sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yakuplu Mahallesi 226. Sokak'taki çöplerin bulunduğu otluk alanda henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın kısa sürede büyüyerek arazinin bitişiğindeki kablo fabrikasına sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekiplerce söndürülen yangında, fabrikanın dış cephesinde hasar oluştu.

Bu arada, kentin uzak bölgelerinde görünen yoğun duman vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.