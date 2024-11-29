Beylikdüzü'nde Kaçak Tütün Operasyonu

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Beylikdüzü'nde düzenlenen kaçak tütün operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden birinin "çocuğa karşı cinsel taciz" suçundan arandığı belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kavaklı Mahallesi Hisarönü Caddesi'ndeki apartmanın çatı katında kaçak sigara ve tütün imalatı yapıldığını belirledi.

Ekipler, adrese düzenlediği operasyonda F.N, S.N. ve Z.N'yi yakaladı. Yapılan aramada, 18 kilogram kaçak tütün, 2 hava kompresörü, 2 adet tütün sarma makinesi, 800 boş sigara kutusu ile 23 bin boş makaron ele geçirildi.

Emniyete götürülen şüphelilerden F.N'nin "çocuğa karşı cinsel taciz" suçundan arandığı belirlendi.

3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.