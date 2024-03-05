Beylikdüzü'nde denize karışan kanalizasyon suyu nedeniyle sahil kahverengiye döndü

Beylikdüzü'nde denize karışan kanalizasyon suyu nedeniyle sahil şeridi kahverengiye döndü.
Dereağzı Mahallesindeki yaşam vadisinin çıkışında kanalizasyon suyunun denize döküldüğü belirlendi.
Kirli suyun denize karıştığı sahil şeridinin kahverengiye döndüğü görülürken çevreye de kötü koku yayıldığı tespit edildi.
"Sıcak havalarda daha fazla koku oluyor"
Vatandaşlar hem denizin kirlenmesinden hem de kokudan dolayı duruma tepki gösterdi.
Emekli Şükrü Opan, 1,5 aydır bölgenin bu durumda olduğunu, eskiden dereden giden kanalizasyon suyunun borularla bölgeye getirildiğini belirterek, "Deniz kenarında insan gezemiyor, pislikler kenara vuruyor, insan rahatsız oluyor." diye konuştu.
Kalbinden rahatsız olduğunu ve günde 3-4 saat hava almaya geldiğini söyleyen Opan, "Sıcak havalarda daha fazla koku oluyor. Bunun çaresine bakmaları lazım." ifadelerini kullandı.
Haftanın 4 günü deniz kenarına geldiğini dile getiren Mehmet Ali Sayar ise kokudan rahatsız olduğunu ve arabasından çıkamadığını söyledi. Sayar, "Görüntü olarak da hem denizi kirletiyor hem kötü koku yayıyor. Beylikdüzü açısından kanalizasyonun düzeltilmesi iyi olur." dedi.
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