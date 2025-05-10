Beylikdüzü'nde metrobüsün, yolcu almak için bekleyen diğer metrobüse arkadan çarpması nedeniyle kapatılan durakta, seferler normale döndü.
1 kişinin öldüğü, 2'si ağır 40 kişinin yaralandığı kazanın ardından yolcu alımına kapatılan Haramidere Sanayi Durağı'ndaki çalışmalar tamamlandı.
Savcının incelemesi sonrasında, kazaya karışan araçlar ekipler tarafından garaja götürüldü.
Durakta yolcu alımına başlanmasıyla seferler normale döndü.
Son Dakika › Güncel › Beylikdüzü'nde Metrobüs Seferleri Normale Döndü - Son Dakika
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