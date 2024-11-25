Beylikdüzü'nde Otomobil Yangını

Beylikdüzü'nde seyir halindeki otomobilin motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
D-100 kara yolunda seyreden İbrahim E. yönetimindeki 34 EGR 177 plakalı otomobilin motor kısmı henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
Sürücü, aracı yol kenarına çekerek itfaiyeden yardım istedi.
Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Sürücü, aracın kiralık olduğunu bildirdi.
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