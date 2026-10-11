Beylikdüzü'nde yere düşen Hakan Ercan'a motosiklet çarptı, 65 yaşındaki adam öldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Beylikdüzü'nde yere düşen Hakan Ercan'a motosiklet çarptı, 65 yaşındaki adam öldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Beylikdüzü\'nde yere düşen Hakan Ercan\'a motosiklet çarptı, 65 yaşındaki adam öldü
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beylikdüzü'nde yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışırken dengesini kaybedip yere düşen 65 yaşındaki Hakan Ercan'a motosiklet çarptı. Ercan kurtarılamayarak hayatını kaybederken, yaralanan motosiklet sürücüsü F.T. hastaneye kaldırıldı.

Ramazan İŞİKLİ, – BEYLİKDÜZÜ'nde yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışırken dengesini kaybederek yere düşen Hakan Ercan'a (65) motosiklet çarptı. Yolda hızla ilerleyen motosikletin altında kalan Ercan, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kazada motosiklet sürücüsü F.T. ise yaralandı.

Kaza, 10 Ekim Cumartesi günü Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nda meydana geldi. Yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Hakan Ercan kendisiyle beraber yürüyenlerle karşıya geşçmedi. Geride kalan Ercan yolun karşısına geçmeye hazırlandığı sırada dengesini kaybederek yere düştü. Bu sırada yolda hızla ilerleyen motosiklet, yerde bulunan Hakan Ercan'ın üzerinden geçti. Kazanın ardından gidon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü F.T. de yere düştü.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Hakan Ercan, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Yaralanan motosiklet sürücüsü F.T. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. F.T.'nin tedavisinin ardından polis merkezine götürülerek ifadesinin alınacağı öğrenildi.

Kaynak: DHA
Trafik KazalarıHakan ErcanMotosikletBeylikdüzü3. SayfaGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Namaz vaktinde camiye gelmeyen imam, cemaat tarafından mezarlıkta ölü bulundu Namaz vaktinde camiye gelmeyen imam, cemaat tarafından mezarlıkta ölü bulundu
Riyad Havalimanı saldırısının ardından Trump konuştu Riyad Havalimanı saldırısının ardından Trump konuştu
İneğin saldırdığı adamdan acı haber Hastanede can verdi İneğin saldırdığı adamdan acı haber! Hastanede can verdi
Skora sinirlenen Bruno Fernandes maç bittikten 5 dakika sonra stattan ayrıldı Skora sinirlenen Bruno Fernandes maç bittikten 5 dakika sonra stattan ayrıldı
Atilla Taş’ın kızının ölümünde eski eş Uğur Haliloğlu sessizliğini bozdu Atilla Taş'ın kızının ölümünde eski eş Uğur Haliloğlu sessizliğini bozdu
250 liralık cacık pahalıya patladı Restorana 135 bin TL ceza 250 liralık cacık pahalıya patladı! Restorana 135 bin TL ceza
10:23
Fırında mide bulandıran görüntüler Vatandaşın sağlığıyla oynamanın bedeli ağır oldu
Fırında mide bulandıran görüntüler! Vatandaşın sağlığıyla oynamanın bedeli ağır oldu
10:12
Megan Fox özel pozlarını aboneliğe açtı Hayranları siteye akın etti
Megan Fox özel pozlarını aboneliğe açtı! Hayranları siteye akın etti
10:07
Trafik cezası sonrası intihara kalkıştı İkna etmeye çalışan kişinin sözleri şaşırttı
Trafik cezası sonrası intihara kalkıştı! İkna etmeye çalışan kişinin sözleri şaşırttı
09:36
16 aylık takip, 120 adrese şafak baskını “Yıkamacılar“ çetesi çökertildi: Elebaşı dahil 73 tutuklama
16 aylık takip, 120 adrese şafak baskını! "Yıkamacılar" çetesi çökertildi: Elebaşı dahil 73 tutuklama
09:35
7.7’lik depremle sarsılan Panama’da Ulusal Acil Durum ilan edildi
7.7'lik depremle sarsılan Panama'da Ulusal Acil Durum ilan edildi
08:31
Bakkaldan doktora herkesi ilgilendiriyor Milyonlara e-tebligat zorunluluğu geldi
Bakkaldan doktora herkesi ilgilendiriyor! Milyonlara e-tebligat zorunluluğu geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2026 10:30:36. #7.12#
SON DAKİKA: Beylikdüzü'nde yere düşen Hakan Ercan'a motosiklet çarptı, 65 yaşındaki adam öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei