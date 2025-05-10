Beylikova Belediyesi'nden Anneler Günü'nde Bin Çiçek

Haber: SEYİT ALP BERBER

(ESKİŞEHİR)- Beylikova Belediyesi, Anneler Günü dolayısıyla düzenlediği etkinlikte bin adet çiçek dağıtttı. Çiçek dağıtım etkinliğine katılan Belediye Başkanı Hakan Karabacak, "Bu özel günde onlara küçük bir hediye sunarak yanlarında olduğumuzu göstermek istedik. Çiçeklerimizi alırken gözlerindeki mutluluk her şeye değerdi. Beylikova Belediyesi olarak, kadınlarımızın ve annelerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Beylikova Belediyesi, Anneler Günü dolayısıyla ilçedeki annelere özel bir sürpriz hazırladı. Belediye, düzenlenen etkinlikle Beylikovalı annelere toplam bin adet çiçek dağıttı. Etkinliğe, Belediye Başkanı Hakan Karabacak, Belediye Başkan Yardımcısı Ali Osman Taş, Belediye Meclis Üyesi Mualla Topçu Pekkal ve Kadın Kolları Başkanı Sevgi Oruç katıldı.

"Gözlerindeki mutluluk her şeye değerdi"

Çiçek dağıtımı sırasında annelerle sohbet eden Karabacak, "Annelerimiz, hayatımızın en kıymetli varlıklarıdır. Onlar, sevginin, merhametin ve fedakarlığın adıdır. Anneler Günü'nü bir günle sınırlamak mümkün değil ama bizler bu özel günde onlara küçük bir hediye sunarak yanlarında olduğumuzu göstermek istedik. Çiçeklerimizi alırken gözlerindeki mutluluk her şeye değerdi. Beylikova Belediyesi olarak, kadınlarımızın ve annelerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Duygularını dile getiren anneler ise etkinlik için belediye yetkililerine teşekkür etti.