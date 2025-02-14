Beyoğlu'nda 3 Katlı Binada Yangın - Son Dakika
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Beyoğlu'nda 3 Katlı Binada Yangın

Beyoğlu\'nda 3 Katlı Binada Yangın

Beyoğlu'nda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından 45 dakikada kontrol altına alındı.

14.02.2025 05:46
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Beyoğlu'nda 3 katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürdü.

Kocatepe Mahallesi Kılburnu Sokak'ta 3 katlı binanın giriş katındaki iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede diğer katlara da sıçradı.

Binada bulunan 10 kişi kendi imkanlarıyla dışarı çıkarak yangını söndürmeye çalıştı.

İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın 45 dakikalık çalışma sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Binanın alt katında park halindeki bir kamyonet tamamen yanarken, binada da maddi hasar oluştu.

Öte yandan, alevler arasında binadan çıkan vatandaşların panik anları ise çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: AA

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