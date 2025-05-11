Beyoğlu'nda Anneler Günü Renkli Etkinliklerle Kutlandı

(İSTANBUL) - Anneler Günü, İstanbul Beyoğlu'nda birbirinden renkli etkinliklerle kutlandı. Beyoğlu Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen Anne ve Oğul Penaltı Turnuvaları, renkli anlara sahne oldu.

Anneler Günü Beyoğlu'nda düzenlenen birbirinden renkli etkinliklerle kutlandı. Beyoğlu Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikler üç gün devam etti. Etkinlikler kapsamında sabah kahvaltıları, Kadınlar Matinesi eğlenceleri, Anne-Oğul Penaltı Turnuvası, Anne- Çocuk Sanat Atölyeleri, anaokulu öğrencilerinin anneleriyle birlikte katıldığı aktiviteler gerçekleştirildi. Renkli görüntülere sahne olan etkinliklerle anneler, çocukları ve yakınlarıyla gönüllerince eğlenme imkanı buldu. Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney de eşi Ayşen Güney ile birlikte etkinliklere katılarak kadınların Anneler Günü'nü kutladı.

"Cennet, annelerin olduğu her yerdir"

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney annelere duyduğu minnettarlığı dile getirerek "Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed ne güzel demiştir: 'Cennet annelerin ayakları altındadır.' ve cennet, annelerin olduğu her yerdir. Evladınızın kirpiği yere düşmesin, tırnağının ucuna zarar gelmesin, canı biraz bile olsun sıkılmasın diye hepiniz dünyayı karşınıza alırsınız. Bunu annemden biliyorum. Bugün burada sizlerin karşısındaysam annemin duaları sayesindedir. Bugün sizlerin günü, istiyorum ki sizler konuşun, çok eğlenin, çok gülün. Verdiğiniz tüm emekler sizlere kat kat dönsün, Allah sizleri başımızdan eksik etmesin. Başta annem ve çocuklarımın güzel annesi eşim Ayşen olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun. İyi ki varsınız, hep var olun" dedi.

"Anne ve oğul penaltı turnuvası, keyifli ve unutulmaz anlara sahne oldu"

Piyalepaşa, Emirefendi, Okmeydanı, Hasköy ve Sütlüce Spor Tesisleri'nde düzenlenen Anne ve Oğul Penaltı Turnuvaları, keyifli ve unutulmaz anlara sahne oldu. Anneler ve oğulları, saha içinde kurdukları takım ruhuyla hem rekabet etti hem de eğlenceli vakit geçirdi. Tribünlerde neşeli tezahüratlar yükselirken, yeşil sahada dostluk ve dayanışma ön plandaydı. Eminefendi Spor Tesisindeki turnuvayı ilgiyle takip eden Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, ilk 4'e giren anne-oğul takımlarını tebrik ederek madalyalarını takdim etti.

"Kadınlar matinesi etkinliği eğlenceli anlara sahne oldu"

Etkinlikler kapsamında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve eşi Ayşen Güney, Hacıahmet Semt Konağı ve Örnektepe Mahalle Evi'nde gerçekleştirilen sabah kahvaltılarında annelerle bir araya geldi.

Hasköy Kültür Sanat ve Gösteri Merkezi'nde düzenlenen Kadınlar Matinesi ise etkinliklerin en eğlenceli anlarına sahne oldu. Müzik, dans, DJ performansı ve ikramlarla dolu programda anneler doyasıya eğlendi.

"Çocuklar anneleriyle birlikte sanat dolu anlar yaşadı"

Bilim Beyoğlu'nda düzenlenen Anne & Çocuk Sanat Atölyesi'nde minikler, anneleriyle birlikte el becerilerini geliştirerek birbirinden güzel çalışmalar yaptı. Etkinlik, anneler ve çocuklar için farklı ve unutulmaz bir deneyim oldu. Yuvamız Beyoğlu anaokullarında ise 4 ve 5 yaş grubu öğrenciler, anneleriyle birlikte resimler çizip Anneler Günü temalı aktiviteler gerçekleştirdi. Ortaya çıkan renkli çalışmalar, annelerin yüzünde tebessüm oluşturdu.

"Şehit anneleri de unutulmadı"

Beyoğlu Belediyesi Şehit Yakınları ve Gazi Hizmetleri Birimi, Anneler Günü dolayısıyla şehit annelerini yalnız bırakmadı. Vatan uğruna can veren kahramanların emanetlerine yönelik gerçekleştirilen ziyaretlerde, şehit annelerinin elleri öpülerek hayır duaları alındı. Duygusal anların yaşandığı buluşmalarda, annelere minnet ve şükran duyguları iletildi.