Beyoğlu\'nda dört katlı binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü

Samsun'da bir imam intihar ederek hayatını kaybetti

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bulunan Göksun Camii'nde görevli olan 45 yaşındaki imam Hasan Ocak, bunalıma girerek caminin ikinci katında kendini iple astı. İkindi namazına gelen cemaat tarafından fark edilen olayın ardından polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. Ancak yapılan müdahaleler sonucunda imamın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.