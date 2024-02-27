Beyoğlu'nda 29 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Beyoğlu'nda 29 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Beyoğlu\'nda 29 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık suçundan 18 ayrı dosyadan toplamda 29 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü S.T'yi Kaptanpaşa Mahallesi'nde yakaladı. Yakalanan hükümlü, emniyet ve adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

27.02.2024 11:35  Güncelleme: 11:35
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Beyoğlu'nda hakkında 29 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, "hırsızlık" suçundan 18 ayrı dosyadan 29 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü S.T'yi, Kaptanpaşa Mahallesi'ndeki bir adreste yakaladı.

Emniyet ve adliyedeki işlemlerin ardından hükümlü cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Beyoğlu, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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