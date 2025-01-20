Beyoğlu\'nda Gecekonduda Yangın

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Beyoğlu'nda, gecekonduda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İstiklal Mahallesi İplikçi Fırın Caddesi'nde bulunan tek katlı gecekonduda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Evde bulunan baba ile 2 çocuğu, mahalle sakinlerinin yardımıyla tahliye edildi.

Polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek bölgede önlem aldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, gecekondu kullanılamaz hale geldi.

Mahalle sakini Mustafa Gramalıol, gazetecilere, yangını fark edince gecekonduya girip yardım ettiklerini belirterek, "İki çocuğu alevlerin içinden aldık. Sonra babası çıktı. Biz içeride 5 çocuk var sanıyorduk ama 3'ü dışarıda oynuyormuş. Hala kendime gelemedim." diye konuştu.